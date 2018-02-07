Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116260
ALTIN
161.175
DOLAR
3.7829
STERLİN
5.2524
EURO
4.6679

Elazığ’da Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

 Elazığ'da “TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri” başladı. 

Elazığ’da Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

 Elazığ'da “TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri” başladı. 

busabahh
busabahh
07 Şubat 2018 Çarşamba 15:07
Elazığ’da Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) ve Türk Standarları Enstitüsü (TSE) işbirliğindeki yapılan "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri” başladı. Eğitimler kapsamında TSE uzmanları tarafından kalite yönetim sistemi, temel eğitim, risk tabanlı proses, dökümantasyon ve iç tetkik eğitimleri uygulamalı olarak verilirken, oda personelleri, işletme temsilcileri ve danışman firma yetkililerini katıldığı bildirildi.
Oda üyelerine ve çalışanlarına yönelik olarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin geniş bir yelpazede devam ettiğini belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan “Odamız yönetim kurulu kararı ve odamız stratejik amaçları içerisinde yer alan ‘Üyelerimizin Sorunlarının ve İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve İhtiyaç Duyulan Eğitim ve Projelerin Geliştirilmesi’ başlığı altında üyelerimizin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularla ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu noktada konusunda uzman kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde üyelerimize bu hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Kalite hususunda ülkemizdeki tek ve en yetkin kurum olan TSE ile işbirliği yaparak işletmelerin bireysel anlamda ciddi bütçelerle alacağı bu hizmeti, oda olarak üyelerimizin hizmetine sunduk. Eğitimler kapsamında TSE uzmanı tarafından Kalite Yönetim Sistemi, Temel Eğitim, Risk Tabanlı Proses, Dökümantasyon ve İç Tetkik Eğitimleri uygulamalı olarak verilecektir. Eğitimlerin tüm katılımcılara yararlı olmasını diliyorum”dedi.


Kalite yönetim sisteminin bir yönetim sanatı olduğunu dile getiren TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz, “Kalite yönetim sisteminin kurumlara sistemli bir yönetim, yönetime de yasalara ve standartlara uyum sürecinde önemli katkıları vardır. TSE Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı olup, daha iyi hizmet ve izlenebilir hizmet şansı sunmaktadır. Aynı zamanda da kurumsallaşmasının yolunu açmaktadır. Bir dünya ve Türk standardı olan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı aynı zamanda bir yönetim sanatıdır. Tüm yöneticiler de bu sanatın inceliklerini bilmek zorundadırlar. TSE tüketicilerin sigortasıdır. Herkesin mal ve hizmet alırken TSE markasını araması gerekir. Çünkü TSE, kaliteli bir hayat felsefesi ve yaşam tarzıdır” diye konuştu.
 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya HaberleriMalatyaElazığ Ticaret Ve Sanayi Odası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cömertoğlu, TRT Gap Radyosuna konuk oldu 
Cömertoğlu, TRT Gap Radyosuna konuk oldu 
2017 yılında patent başvuru sayısı yüzde 33.8 arttı 
2017 yılında patent başvuru sayısı yüzde 33.8 arttı 
Antalya’nın "çaldır kapat" muhtarı hizmette sınır tanımıyor
Antalya’nın "çaldır kapat" muhtarı hizmette sınır tanımıyor

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim