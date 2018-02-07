Elazığ’da Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (Elazığ TSO) ve Türk Standarları Enstitüsü (TSE) işbirliğindeki yapılan "TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimleri” başladı. Eğitimler kapsamında TSE uzmanları tarafından kalite yönetim sistemi, temel eğitim, risk tabanlı proses, dökümantasyon ve iç tetkik eğitimleri uygulamalı olarak verilirken, oda personelleri, işletme temsilcileri ve danışman firma yetkililerini katıldığı bildirildi.

Oda üyelerine ve çalışanlarına yönelik olarak eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin geniş bir yelpazede devam ettiğini belirten Elazığ TSO Başkanı İdris Alan “Odamız yönetim kurulu kararı ve odamız stratejik amaçları içerisinde yer alan ‘Üyelerimizin Sorunlarının ve İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve İhtiyaç Duyulan Eğitim ve Projelerin Geliştirilmesi’ başlığı altında üyelerimizin talepleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan konularla ilgili eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu noktada konusunda uzman kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde üyelerimize bu hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Kalite hususunda ülkemizdeki tek ve en yetkin kurum olan TSE ile işbirliği yaparak işletmelerin bireysel anlamda ciddi bütçelerle alacağı bu hizmeti, oda olarak üyelerimizin hizmetine sunduk. Eğitimler kapsamında TSE uzmanı tarafından Kalite Yönetim Sistemi, Temel Eğitim, Risk Tabanlı Proses, Dökümantasyon ve İç Tetkik Eğitimleri uygulamalı olarak verilecektir. Eğitimlerin tüm katılımcılara yararlı olmasını diliyorum”dedi.



Kalite yönetim sisteminin bir yönetim sanatı olduğunu dile getiren TSE Malatya Belgelendirme Müdürü Eraslan Yılmaz, “Kalite yönetim sisteminin kurumlara sistemli bir yönetim, yönetime de yasalara ve standartlara uyum sürecinde önemli katkıları vardır. TSE Kalite Yönetim Sistemi, müşteri odaklı olup, daha iyi hizmet ve izlenebilir hizmet şansı sunmaktadır. Aynı zamanda da kurumsallaşmasının yolunu açmaktadır. Bir dünya ve Türk standardı olan TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı aynı zamanda bir yönetim sanatıdır. Tüm yöneticiler de bu sanatın inceliklerini bilmek zorundadırlar. TSE tüketicilerin sigortasıdır. Herkesin mal ve hizmet alırken TSE markasını araması gerekir. Çünkü TSE, kaliteli bir hayat felsefesi ve yaşam tarzıdır” diye konuştu.

