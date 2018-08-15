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Elazığ MÜSİAD’ dan Malatya’ya ziyaret

Elazığ Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı Hasan Uzun yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Malatya MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan’ı ziyaret etti.

Elazığ MÜSİAD’ dan Malatya’ya ziyaret

Elazığ Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Şube Başkanı Hasan Uzun yönetim kurulu üyeleri ile birlikte, Malatya MÜSİAD Şube Başkanı Hüseyin Kalan’ı ziyaret etti.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 14:09
Elazığ MÜSİAD’ dan Malatya’ya ziyaret

Ziyarette konuşan MÜSİAD Elazığ Şube Başkanı Hasan Uzun, ülkenin ekonomik saldırı sürecinde geçtiğini belirterek, "Bunun birinci amacı ülkemiz kendi ayakları üzerinde durması için yıllardır mücadele ediyor. Kadim bir medeniyetin temsilcisi bir ülkede yaşıyoruz. Bizimde sorumluluklarımız var, bu sorumlulukları yerine getirmenin en önemli yolu yatırım ve ticaretin durmaması ve bunun üreterek, daha çok çalışarak ülkemizin ekonomisinin daha güçlü hale gelmesini sağlamak diye düşünüyorum. Komşu ilimiz aslında kendimiz, öyle kabul ediyoruz. Malatya şubemizle her zaman diyalog içerisinde ve birlikte çalışma sürecinde hep olduk olmaya da devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Hüseyin Kalan, “Bu kadar hassas bir süreçte aslında ziyaretleri bence daha anlamlı. Ekonomik bir STK’nın iki başkanlarıyız MÜSİAD olarak. Türkiye’nin hemen hemen 81 ilinde başkanları ve temsilcilikleri olan, dünyada da 100’e yakın ülkede 190’ın üzerinde temsilciliği olan bir dernekten bahsediyoruz aslında. Ekonomide ciddi bir yeri olan bir dernek. Müstakil düşünebilen, müstakil rapor hazırlayabilen ve her hükümete o anlamda müstakil raporlar hazırlayabilen bir dernekten bahsediyoruz. Bugün ekonominin bu gidişatında bizi ziyaret etmeleri ayrıca moral motivasyon açısından buradaki her iki şubenin de yönetim kurulu olması açısından bir anlam ifade ediyor. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Malatya ve Elazığ’ın iki kardeş şehir olduğunu belirten Kalan, "Beraber ne yapabiliriz MÜSİAD olarak hep bunu biz zaten konuşuyoruz, konuşmaya da devam edeceğiz. Birlikten beraberlikten güç doğar, birlikten beraberlikten bütün acılar paylaşılır ve birlikten ve beraberlikten de muhakkak kardeşlik doğar, ortaklık doğar. Aynı şekilde güzellik doğar beraberlikten. Muhakkak güç ve kuvvet doğar diyoruz. Kendilerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz, bu anlamdaki istişaremiz devam edecek” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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ElazığMÜSİADMalatyaZiyaret
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