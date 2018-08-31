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“Ekonomik saldırı altındayız”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ülke olarak ekonomik saldırı altındayız. Türkiye ekonomisine yapılan her türlü ahlaksız saldırı ve yaptırımlara karşı iş dünyası olarak devletimizin yanındayız. İş dünyası olarak bu süreci paniğe kapılmadan, doğru adımlarla aşacağız” dedi.

“Ekonomik saldırı altındayız”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Ağustos Ayı Meclis Toplantısında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Ülke olarak ekonomik saldırı altındayız. Türkiye ekonomisine yapılan her türlü ahlaksız saldırı ve yaptırımlara karşı iş dünyası olarak devletimizin yanındayız. İş dünyası olarak bu süreci paniğe kapılmadan, doğru adımlarla aşacağız” dedi.

31 Ağustos 2018 Cuma 13:23
“Ekonomik saldırı altındayız”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, Ağustos Ayı Meclis Toplantısını 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu’nda gerçekleştirdi. Meclis Başkanı Hasan Özkan başkanlığında 15 Temmuz Şehitleri Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, temmuz ayı mizanı okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

SALDIRI ALTINDAYIZ

Toplantıda konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, son dönemlerde Türkiye’deki döviz kurlarındaki hareketliliğin ticari döngüyü engellemeye sebebiyet verdiğini belirterek, şöyle konuştu:

“Ülkemizdeki döviz kurlarındaki hareketlik ticari döngüyü engelleyerek çok büyük sıkıntılara sebebiyet vermiştir. Ülke olarak ekonomik saldırı altındayız. Türkiye ekonomisine yapılan her türlü ahlaksız saldırı ve yaptırımlara karşı iş dünyası olarak devletimizin yanındayız. İş dünyası olarak bu süreci paniğe kapılmadan, doğru adımlarla aşacağız. Ticaret insanların ekonomiye katkısını sağlayıp ülke istihdamını bir yere gelmesi için önemli ve gerekli olan bir kuraldır. Amacımız yurtdışındaki ithal edilen ürünleri burada üreterek, çalışarak ve gayret göstererek bu ülkenin hiçbir kimseye bağımlı ve muhtaç olmadığını göstererek ekonomiye yapılan ter türlü spekülasyonlara etkilenmeyen ülke olarak gücümüzü herkese göstermek olmalıdır. Artık mecbur olmadıkça kamu harcamalarını ve fuzuli devlet dairelerindeki masrafların kontrol altına alınmasını iş adamları olarak arzu ediyoruz.”

İSTİKRARLI VE GÜVENLİ ADIMLAR

Sadıkoğlu banka faiz oranları yüksek olduğuna değinerek, “Hükûmetimizin bankalarla iş dünyasını bir araya getirerek bu yüksek faiz oranlarından dolayı sıkıntı yaşayan ülkemize katkıda bulunan ekonomi ile uğraşan, üreten, istidam yaratan, tüccar, esnaf ve sanayicinin sıkıntılarını giderilmesini arzu ediyoruz. Bu sürecin geçici olduğunu umut ediyoruz. Bu süreçte hükûmetimiz istikrarlı ve güvenli adımlar atmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Sadıkoğlu, Meclis üyelerine teşekkür ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

“Komite çalışmalarımıza ara vermeden aylık düzenli bir şekilde devam ettiriyoruz. Ticaret ve Sanayi Odalarının yapısını da meslek komitelerimiz oluşturuyor. Malatya iş dünyasının nabzını tutan komitelerimiz, şehrin ortak aklı dediğimiz dinamiğin en önemli bileşenidir. Komite toplantılarında üyelerin problemlerini ve sorunlarının tespit edilmesi yönetim kuruluna bilgi verilmesi bu sorun ve taleplerin nasıl çözebiliriz.”

7143 sayılı kanun ile Malatya TSO’nun üyelerinin geçmiş yıllara ait oda aidat borçlarının birikmiş faizlerinin silinmesi ile ilgili 617 firmanın yapılandırmadan yararlandığını dile getiren Sadıkoğlu, “450 bin TL tahakkuk edilmiştir. Bu miktarın 270 bin TL’si tahsil edilmiştir. Ticaret erbabına bu konudan dolayı göstermiş olduğu duyarlığa teşekkür ederiz” dedi. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
Ekonomik Saldırı
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