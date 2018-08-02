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Ekmek israfının acı bilançosu 700 bin ekmekten 50 bini israf

Malatya merkezde imal edilen yaklaşık 700 bin ekmekten 50 bininin israf olduğunu öne süren ve bu konuda vatandaşları uyaran Malatya Fırıncılar Unlu Maddeler İmalat Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, “Vatandaşlara ihtiyaçları kadar ekmek almalarını öneriyorum. Bu anlamda askıda ekmek projesine destek olabilirler” dedi.

Ekmek israfının acı bilançosu 700 bin ekmekten 50 bini israf

Malatya merkezde imal edilen yaklaşık 700 bin ekmekten 50 bininin israf olduğunu öne süren ve bu konuda vatandaşları uyaran Malatya Fırıncılar Unlu Maddeler İmalat Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, “Vatandaşlara ihtiyaçları kadar ekmek almalarını öneriyorum. Bu anlamda askıda ekmek projesine destek olabilirler” dedi.

02 Ağustos 2018 Perşembe 15:03
Ekmek israfının acı bilançosu 700 bin ekmekten 50 bini israf

Türkiye´de günlük üretilen her 100 ekmekten 10´unu, çeşitli nedenlerle israf edilerek çöpe atılıyor. Bu israfın Türkiye ekonomisine olan maliyeti ise yılda 1.5 milyar dolar civarında olması gözleri Malatya’ya çevirdi. israf olmaması için çeşitli önlemler alınsa da israfın önüne bir türlü geçilememesi artık nasıl bir önlem alınır sorusunu getirirken, Malatya Fırıncılar Unlu Maddeler İmalat Esnaf Odası Başkanı Mehmet Büyükelçi, Malatya’daki ekmek israfının boyutlarını gözler önüne serdi.

Battalgazi ve Yeşilyurt ilçelerinde 400 civarında pide, 30 civarında da somun ekmek fırını bulunduğunu dile getiren Başkan Büyükelçi, Malatya merkezde 700 bin dolaylarında ekmek imal edildiğini söyledi.

700 bin ekmekten yaklaşık 50 bin ekmeğin çöpe gittiğini öne süren Başkan Büyükelçi, yıllar önce başlatılan ve hala uygulaması devam eden  ‘Askıda ekmek’ projesine de destek verdiklerini de dile getirdi.

ASKIDA EKMEK PROJESİNE DESTEK OLABİLİRLER

Başkan Büyükelçi, “Vatandaşlara ihtiyaçları kadar ekmek almalarını öneriyorum. Bu yönden askıda ekmek projesine destek olabilirler. Malatya kültürü gereği tüketicilerimiz ekmeği çöpe atmıyor. Gerektiğinde bayat ekmekleri poşetlere koyarak hayvan yemi olarak kullanılması için dışarıya asıyor. Ayrıca belediyelerimiz tarafından yapılan bayat ekmek kutularına da fazla ekmeklerini bırakmalarını öneriyoruz. En güzel çözüm ise vatandaşların ihtiyaçları ölçüsünde ekmek almalarıdır”  diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL

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