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Ehliyet sınavları artık bilgisayar ile yapılacak

Tüm illerde ‘e-sınav’ salonlarının faaliyete geçirilmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu (ehliyet) sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı son buldu. Adaylar, bundan sonra sınav sorularını ‘e-sınav’ merkezlerindeki bilgisayarlardan cevaplayacak.

Ehliyet sınavları artık bilgisayar ile yapılacak

Tüm illerde ‘e-sınav’ salonlarının faaliyete geçirilmesiyle motorlu taşıt sürücü kursu (ehliyet) sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı son buldu. Adaylar, bundan sonra sınav sorularını ‘e-sınav’ merkezlerindeki bilgisayarlardan cevaplayacak.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 11:54
Ehliyet sınavları artık bilgisayar ile yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"ları bundan sonra 81 ilde yapılacak. Daha önce 28 ilde bulunan e-sınav merkezlerinin tüm illerde faaliyete geçirilmesiyle, motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının kağıt ve kalemle yapılması sonlandırıldı. Kağıt ve kalem kullanılarak dün yapılan son sınava 108 bin kişi katıldı.

Adaylar, bundan sonra 81 ildeki e-sınav merkezlerinde sınava girecek. Bu kapsamda yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın sınava girmesi öngörülüyor. Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en yakın tarihte girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
EHLİYET SINAVIMeb
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