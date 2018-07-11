Eğitimi terk etmede birincilik Türkiye'nin

Türkiye lise eğitimini tamamlamadan eğitim hayatını terk etmiş olanların oranının en yüksek olduğu ülke olarak belirlendi. Türkiye’nin en yakınında yer alan ülke ise yüzde 19,8 ile İzlanda oldu. Malta ise yüzde 19,6 oran ile onları üçüncü sıradan takip etti.

En düşük olduğu ülke yüzde 2,8 ile Hırvatistan olurken, İsviçre ve Litvanya 4,8 oranıyla listenin ikinci sırasında yer aldı. Liseyi bitirmeden eğitimden ayrılma oranında AB ortalaması ise 10,6 olarak tespit edildi.

KADINLAR DAHA ÇOK BIRAKIYOR

Türkiye’de, lise mezuniyeti olmadan eğitimini bırakmış öğrencilerin en yüksek olduğu yer yüzde 51,6 ile Güneydoğu olarak belirlendi. Güneydoğu Anadolu’yu da yüzde 46,6 ile Doğu Anadolu takip etti. Eğitimini terk edenlerin en düşük olduğu coğrafi bölge ise Doğu Karadeniz olarak kayıtlara geçti. Eğitimi bırakma oranları cinsiyet bakımından incelendiğinde de; 18 ile 24 yaş arasındaki erkeklerin lise mezuniyeti öncesi eğitimi terk etme oranının yüzde 32,3 olduğu görüldü. Kadınlarda ise bu oranın yüzde 35,8 oranla erkeklerden daha yüksek olduğu ortaya çıktı.