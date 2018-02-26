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Edirne Belediyesi’nden kar mesaisi

Edirne’de, akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından Edirne Belediyesi ekipleri de harekete geçti. Şehrin birçok noktasında tuzlama ve kar küremelerine devam eden ekipler, 70 personeliyle görev...

Edirne Belediyesi’nden kar mesaisi

Edirne’de, akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından Edirne Belediyesi ekipleri de harekete geçti. Şehrin birçok noktasında tuzlama ve kar küremelerine devam eden ekipler, 70 personeliyle görev...

26 Şubat 2018 Pazartesi 22:00
Edirne Belediyesi’nden kar mesaisi

Edirne’de, akşam saatlerinde başlayan ve kısa sürede kenti etkisi altına alan kar yağışının ardından Edirne Belediyesi ekipleri de harekete geçti. Şehrin birçok noktasında tuzlama ve kar küremelerine devam eden ekipler, 70 personeliyle görev yapıyor.

Edirne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Kar yağışı nedeniyle ekiplerimiz şu anda şehir merkezi ve mahallelerde 4 bobcat, kar küreme ekipmanlı 1 greyder, 2 kepçe, kar küremeli 4 yükleyici, 7 kamyon, 4 traktör ve 70 personel ile görev başında. Bir yandan kar küreme yapılıyor bir yandan da granüllü üre, tuz ve solüsyon serme çalışması gerçekleştiriliyor” denildi.

Öte yandan, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri şehir merkezinde ve otoyollarda tedbirlerini arttırırken, Karayolları’na ve İl Özel İdaresi’ne ait kar küreme araçları ve greyderler de yollarda kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.
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