E-TİCARET VE REKABET ŞANSI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye İşleri Kıdemli Başkan Yardımcısı KhushChoksy ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlık Toplantı Salonunda gerçekleşen kabulde Bakan Tüfenkci, Başkan Yardımcısı Chosky’nin iki ülke arasında ticari ilişkileri geliştirmek adına Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) ile yapmış oldukları çalışmaları önemsediklerini belirtti.Bu tür temasların iki ülke ticaretinin gelişmesine katkı sunacağını ifade eden Bakan Tüfenkci, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak yetki ve sorumluluk alanları dahilinde özel sektörle her türlü işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

Bakan Tüfenkci, Türkiye’de özel sektör paydaşlarıyla ticaretin kolaylaştırılması konusunda önemli çalışmalar yaptıklarını vurgulayarak, Dünya Gümrük Örgütü tarafından önerilen Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu’nda da Bakanlığın eş başkanlık yaptığını hatırlattı.

ÇİN’DE E-TİCARETİ KONUŞACAĞIZ

E- ticareti küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası pazara girişini kolaylaştırma ve rekabet edebilme şansı için önemli bir alan olarak gördüklerini dile getiren Bakan Tüfenkci, “Bu Cuma, Çin’de e-ticaret konulu bir konferansa katılıp orada da görüşlerimizi ifade edeceğiz” dedi.

Bakan Tüfenkci, Bakanlık olarak hem e-ticarette hizmet standartlarını artırmak, hem de güvenliği tesis etmek adına çalışmalar yaptıklarını belirterek şöyle devam etti:

“2017 yılı Haziran ayında “Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ” Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Özellikle e-ticarette güven bunalımını aşmak adına sitelerin güven damgasını almasını istedik. TOBB'u, e-ticaret sitelerine güven damgası vermeye yetkili kıldık. Bu güven damgasını almak zorunlu değil ama alanlar e-ticarette bir adım öne çıkacaktır. Ülkemiz bulunduğu coğrafya itibariyle de lojistiği iyi kullanırsa e-ticarette öne çıkabilir.”

KORUMACI POLİTİKALAR E-TİCARETİ ENGELLİYOR

E-ticarette ülkelerin git gide daha korumacı politikalar uyguladıklarını bunun da e-ticaretin doğasındaki sınır tanımama avantajını ortadan kaldırdığına dikkati çeken Bakan Tüfenkci, “Her ülkenin geleneksel esnafları ve geleneksel perakende sektörü de bu işi zorluyor. Onun için ülkelerin bu anlamıyla biraz daha pozitif davranması gerekir diye düşünüyorum. Yani her ülkenin bu anlamda bir çalışma yapması gerekir. Belki bu tip bölgesel toplantılar veya konferanslarla bir farkındalık oluşturulabilir” değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE’NİN TİCARİ MERKEZ OLMASINDA DESTEK VERİRİZ

ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye İşleri Kıdemli Başkan Yardımcısı KhushChoksy ise, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın özellikle e-ticaret ve lojistik alanında yapmış olduğu katkıları takdirle karşıladıklarını belirtti.

Türkiye’nin, hem Ortadoğu hem de bağımsız devletler topluluğu ülkeleri için ticari merkez olması çalışmalarında her zaman destek vereceklerini vurgulayan Choksy, “TOBB ile birlikte bu yılın sonuna doğru e-ticaret ve ticaretin kolaylaştırılması hususunda konferans yapmayı düşünüyoruz. Bu konferansta temel olarak da Türkiye’nin özellikle e-ticaret, gümrükler ve lojistik alanındaki potansiyelini ve oynadığı rolleri ele almak istiyoruz” sözlerini kaydetti.

Web Hizmetleri Sorumlusu StephaneDucable da, ticaretin kolaylaştırılması hususunda tesis edilen işbirliğinin bundan sonra da devam etmesi temennisinde bulundu.

Bakan Tüfenkci, heyetin gerçekleştirmeyi düşündüğü Bölgesel Ticareti Geliştirme Platformu’nu Malatya’da yapmaları önerisinde bulundu, heyete Malatya kayısısı ikram etti. (Bülten) busabahmalatya.com