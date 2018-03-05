E-DEVLET'TEN BİR YENİLİK DAHA!

Geçtiğimiz günlerde "Soy Ağacı" ve "Şehit Bilgisi Sorgulama" hizmetini başlatan ve milyonları uykusuz bırakan e-Devlet uygulaması bu kez de "Mirasçılık Belgesi" hizmeti verecek. 6 Mart'ta hizmete sunulacak olan Miras sorgulama nasıl yapılır? İşte detaylar

Konuyla ilgili olarak e-Devlet'ten yapılan açıklama şöyle:

"Yargı birimlerinden alınan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talepleri UYAP üzerinden elektronik ortamda 06.03.2015 tarihinden itibaren verilmeye başlanmıştır. 16.12.2016 tarihinden itibaren yargılamayı gerektiren durumlar hariç olmak üzere ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda yukarıdaki koşula uyan “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” ve Mirasçılık Belgesinin İptali” kararları bu hizmet üzerinden görüntülenebilecektir."

E-DEVLET'TEN "MİRAS SORGULAMA" NASIL YAPILIR?

e-Devlet resmi internet sitesi olan https://www.turkiye.gov.tr/ adresini açınız. Daha sonra kullanıcı bölümündan T.C ve şifrenizi yazarak kullanıcı girişi yapınız. Daha sonra anasayfada bulunan arama butonuna "Veraset İlami Sorgulama" yazmanız yeterli olacaktır.

MİRAS SORGULAMA HİZMETİ 6 MART TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK

6 Mart tarihinden itibaren verilmeye başlanacak hizmet ile ölüm tarihi 1990 yılı sonrası olan kişiler için “Mirasçılık Belgesi Verilmesi” talebinin UYAP sisteminden yapılması zorunlu hale getirildi. busabahmalatya.com