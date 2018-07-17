Dünyaca ünlü 2 ikim Malatya’da

Dünyaca ünlü 2 isim olan Makyaj Uzmanı Corci ve Saç Kesim Uzmanı Arca Acar dün Malatya’ya gelerek Malatyalı berber ve kuaförlere eğitim verdi. Eğitimden önce Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş’ı makamında ziyaret eden 2 ünlü isim, BUSABAH gazetesine konuşarak, kısa değerlendirmelerde bulundular.

Malatyalı kuaförlere eğitim vermek için geldiğini dile getiren Makyaj Uzmanı Corci, kuaförlere porselen makyajın nasıl yapılacağını, nasıl bir bilinçle yola çıkılacağını, makyaja nasıl başlanıp nasıl bitirileceğini anlatacağını söyledi.

NE KADAR BAŞARILI OLURUZ, BİLEMİYORUZ

Corci, “Gelin makyajının, öyle sanatçı makyajı gibi değil düzgün, misafirlerin beğeneceği bir makyaj tarzı göstereceğim. Ayrıca benim bu sene 50. yılım. 50 yılım olduğu için Genel Koordinatörümün fikirleriyle bir sosyal proje gerçekleştirdik. Bütün kuaför odalarına tek tek yazarak telefonla ziyaret ederek bu meslekte eksik kalmalarını istemediğim arkadaşlarımın benden feyz almaları için yola çıktık. Ne kadar başarılı oluruz, nereye kadar götürürüz bilemiyorum. Bu dolaşım içinde bizden özellikle grup halinde kim isterse onlara da yardımcı olma açısından buradayız. Benim kendi ürünlerim var ben başka ürün kullanamıyorum hepsinin belgesi var. İSO belgesi, dünya sağlık örgütü belgesi ve iyi bir ürün konsepti var. Konseptimizi de tanıtmış olalım arkadaşlara” şeklinde konuştu.

HEPİMİZİN SERMAYESİ

Uygulamalı çalışmalar gerçekleştireceğini dile getiren Saç Kesim Uzmanı Arca Acar da, “Güne çok güzel ve enerjik başladık. Başkanımız sağ olsun Malatya’nın doğal güzellikleri içerisinde bir kahvaltıyla başladık. Umduğumdan çok daha gelişmiş bir şehir buldum, yeni yapılanmaların olduğu bir şehir. Bu var olan şehir’ in kuaförlüğe de yansıdığına eminim. Bugün uygulamalı çalışmalar gerçekleştireceğim. Bu çalışmalar demostransyon (gösteri) dediğimiz şekilde gerçekleşiyor. Kestiğimiz modellerin sunumunu da beraberinde gerçekleştiriyoruz. Herkes salonuna döndüğünde bizden bu bilgileri taşıyor olacaklar, ticari hayatına faydaları olacak ve bu metotlar tüm dünyada geçerliliği olan sadece ülkemizde ya da bir İstanbul şehrinde geçerli olan bilgiler değil. Aynı dili konuştuğumuz evrensel bir oluşum var bunun bilgilerini paylaşacağız meslektaşlarımızla. Aslında hepimiz aynı dili konuştuğumuz için çok zor olacağını düşünmüyorum. Çünkü bazen sonuca çıkan birden fazla yol olsa da aklın yolu bir olduğu gibi bir gerçek var. Zaten herkes baktığında ticari hayatına katkısı olan şeylerden bahsedeceğiz. Dolayısıyla hepimiz aynı çatı altında bu işi yapıyoruz ve hepimizin sermayesi saç” söylemelerini kullandı.

MALATYA’NIN KAYISISINI İKRAM EDECEĞİZ

“Dünyaca 2 isim bugün Malatya’da göreve geldiğimizden bu yana Malatya’da hiçbir eğitim oda olarak düzenlenmemişti” diyen Malatya Berber ve Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Toptaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz ilk 4 yılımızı çok güzel geçirdik, ikinci 4 yılımızın da daha üstüne katarak geçireceğimizi söylemiştik. Corci Bey Malatya’ya gelmişti 2 yıl önce sağ olsun bizi kırmadılar Arca beye çok büyük bir ilgi var hem erkek berberinde hem kadın kuaföründe. Biz daha önce görüşmeler yapmıştık Malatya’ya getirmek için ama bugüne kısmetmiş. Zaten anlatmaya gerek yok ikisi de Dünyaca ünlü kişiler, kesimde olsun, makyaj yapmakta olsun. Bütün Malatyalı bütün erkek berberlerimizi, kadın kuaförlerimizi, güzellik salonlarımızı davet ettik bekliyoruz. İnşallah çok güzel bir sunum olacak hem Arca Acar’dan hem Corci Bey’den güzel geçecek, Kuaför Odası olarak ilerleyen günlerde kuaförlerimizin istediği bir türban eğitimi var yaklaşık bir ay içerisinde onu da gerçekleştireceğiz. Bugün Arca sahneye çıktığı zaman, Arca’nın bir daha Malatya’ya gelişi olacak diye düşünüyorum. Çünkü kuaförlerden bana yoğun bir telefon var. Biz oda olarak hem kuaförlerimize hem de Malatya açısından misafirlerimize Malatya’nın kayısısını ikram edeceğiz. Malatya’nın kayısısını tanıtmak açısından oda olarak büyük bir çaba sarf ediyoruz. Misafirlerime tekrardan çok teşekkür ediyorum inşallah bugün çok güzel bir eğitim olacak.”