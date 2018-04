Duma’daki kimyasal saldırıdan kurtarılan 3 bin 500 Suriye’li Türkiye’nin kurduğu Azez’deki yeni kamplara getirildi

Türkiye, Suriye’de kimyasal saldırıya maruz kalan masum insanlara kucak açmaya devam ediyor. Türk Kızılay’ı tarafından Azez’de kurulan çadır kamplara, 3 bin 500 sivil Suriyeli getirildi. Önceki gün kimyasal silahlarla saldırıya uğrayan aileler Duma’dan otobüslerle alınarak Azez’e getirildi. Anne veya babasını son kimyasal saldırıda kaybeden bazı çocukların çadır kampa geldiğinde gözyaşlarını tutamaması dikkat çekti.

Türk Kızılay’ı yetkililerinin kurduğu yüzlerce çadırda ikamet edilecek olan 3 bin 500 Duma şehri sakini, Esad zulmünün bir an önce bitirilmesi için dünyaya çağrı da bulundu. Birleşmiş Milletler’deki görüşmelerin kendileri için bir anlam ifade etmediğini ve yıllardır her türlü saldırı altında mağdur olduklarını belirten Suriyeli vatandaşlar, kendilerine her türlü yiyecek, giyecek veren ve güvenli bölgede kalmalarına imkan sağlayan Türkiye yetkililerine teşekkür etti. Azez’deki yeni çadır kamplar Kızılay tarafından kurulurken Türkiye Diyanet Vakfı’da Duma’daki kimyasal saldırıdan kurtulanlara sıcak yemek ve her türlü destek için kampta çalışma yürütüyor. Türkiye’nin kendilerine sahip çıkmasına göz yaşı ve dualarla teşekkür eden Suriyeliler, bu zulmün bir an önce bitirilmesi için İHA aracılığıyla dünyaya çağrıda bulundular.

Dünyadaki birçok liderin göstermelik olarak Suriye’deki katliam için beyanatlar verdiğini belirten Guta’lı mülteciler, senelerdir Esad zulmünü bitirmeyen ülkelere lanet yağdırdılar.