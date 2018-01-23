DSİ'DEN AÇIKLAMA VAR!

Dünyada iklim değişikliği sebebiyle kuraklıkla beraber yağış rejimi de değişti. Anlık kuvvetli yağışlar daha şiddetli, daha sık görüldü ve bu sebeple de taşkın riski arttı, taşkın koruma projeleri de büyük önem arz etti.

SUYUN BİR DAMLASI BİLE…

Bu anlamda Türkiye’nin yarı kurak iklim kuşağında yer alan ve kullanılabilir su miktarı açısından bakıldığında su stresi altında olan bir ülke olduğunu belirten DSİ Genel Müdürü Murat Acu, “Bu tablo su kaynaklarımızın rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü bu anlayış çerçevesinde geliştirdiği projeler ile suyun bir damlasını dahi boşa harcamayacak şekilde planlanan yatırımları milletimizin hizmetine sunmaktadır. DSİ yatırımları; tarım, endüstri, enerji ve hizmet sektörlerinde büyük önem taşımakta, gerek gıda güvenliğinin temini gerekse enerji arz güvenliğinin sağlanması hususlarında önemli bir işlev görmektedir. Bu yatırımlar aynı zamanda sel gibi afetlere karşı da vatandaşlarımızın can ve mal emniyetini sağlamaktır” ifadelerine yer verdi.

ESTETİK, EMNİYET VE EKONOMİ

Acu, yaptığı açıklamada, “Yaptığımız çalışmalar, aynı zamanda şehir merkezlerine, ilçelere de ayrı bir güzellik katıyor. Son yıllarda Bakanımızın da talimatıyla sırasıyla ‘estetiği, emniyeti ve ekonomiyi’ ön plana çıkaran dere ıslahlarını hayata geçiriyoruz. Taşkın koruma projelerimizi yaparken; yukarı havzadan başlamakta, aşağı havzada ise gerekli dere ıslah çalışmalarını yürütmekteyiz. Ülkemiz genelinde taşkının zararlarını azaltmak maksadıyla; taşkın tahmini ve erken uyarı sistemlerini kurmak, kurulan sistemlerin işletilmesini sağlamak ve gerektiğinde taşkın erken uyarısı vermek üzere Bakanlığımız bünyesinde ‘Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi’ kurulmuştur. Bahse konu merkez meteorolojik tahminlere bağlı olarak hidrometeorolojik çalışmalar yürütecek ve tehlike arz eden bölgeler için uyarılar yayınlayacaktır. DSİ’ce üretilen; gözlem istasyonları verileri (akım gözlem istasyonları, kar gözlem istasyonları, göl gözlem istasyonları, depolama tesisleri vb.), taşkın kontrol maksatlı tesislerin karakteristik bilgileri, tarihi taşkın verileri, akarsu ve taşkın kontrol tesislerine menfi müdahalelere ait bilgiler, taşkın tehlike haritaları, havza master planları gibi verilerin noksansız ve hatasız olarak eşzamanlı kullanıma sunulması için gayret göstermekteyiz. DSİ’ce işletilen TAMBİS, uygulaması çalışmalarını Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi ile koordineli olarak yürütmektedir” sözlerini kullandı.

616 MİLYON TL’LİK KATKI

Taşkının önlenmesindeki en önemli etkenin taşkın öncesi alınan tedbirler olduğunu ifade eden Genel Müdür Acu, “Taşkına karşı her daim hazırlıklı olmalıyız. Kritiklik arz eden rezervuarlarımıza bakıp, mansap şartlarının sağlanıp sağlanmadığına bakmak gerekir. Çalışmalarımızı bu kapsamda yürütmekteyiz. DSİ olarak 2003-2017 Yılları arasında 2 bin 314 adet toplu makinalı çalışma yaptık. Yapılan çalışma ile ülke ekonomisine DSİ birim fiyatlarıyla 5 bin 309 milyar TL katkı sağlanmıştır. Son 15 yılda inşa ettiğimiz 4 bin 471 adet taşkın koruma tesisi ile 4,5 milyon dekar alan taşkınlardan korunmuştur. Bununla birlikte 2017 Yılında tüm bölge müdürlüklerimizde 240 adet toplu çalışma başlatılmış olup, bu çalışmalarda DSİ birim fiyatları ile 616 milyon TL’lik katkı sağlanmıştır. 2016 Yılında tüm bölge müdürlüklerimizde 165 adet toplu makinalı çalışma yapılmış olup, bu çalışmalarda DSİ birim fiyatları ile 420 milyon TL’lik katkı sağlanmıştır. 2017-2018 kış toplu makinalı çalışmaları kapsamında 12 adet bölge müdürlüğünde yukarı havzada 56 adet toplu makinalı çalışma planlamış ve bu çalışmalar devam etmektedir” şeklinde bilgiler paylaştı.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, “Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım’a ve Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)