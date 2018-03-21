Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118140
ALTIN
167.502
DOLAR
3.9180
STERLİN
5.5373
EURO
4.8257

Down sendromlu çocuklar "Ayla" filmini izledi

21 Mart Down Sendromlular Günü etkinlikleri kapsamında down sendromlu çocuklar ‘Ayla’ filmini izledi. Yapımcı Mustafa Uslu ve eşi Sinem Öztürk ile birlikte oyunculardan Meral Çetinkaya da gösterime katılarak filmi down sendromlularla birlikte...

Down sendromlu çocuklar "Ayla" filmini izledi

21 Mart Down Sendromlular Günü etkinlikleri kapsamında down sendromlu çocuklar ‘Ayla’ filmini izledi. Yapımcı Mustafa Uslu ve eşi Sinem Öztürk ile birlikte oyunculardan Meral Çetinkaya da gösterime katılarak filmi down sendromlularla birlikte...

21 Mart 2018 Çarşamba 23:46
Down sendromlu çocuklar "Ayla" filmini izledi

21 Mart Down Sendromlular Günü etkinlikleri kapsamında down sendromlu çocuklar ‘Ayla’ filmini izledi. Yapımcı Mustafa Uslu ve eşi Sinem Öztürk ile birlikte oyunculardan Meral Çetinkaya da gösterime katılarak filmi down sendromlularla birlikte izledi.

Amerika, Avustralya ve Kanada gibi birçok ülkede 6 milyon seyirciye ulaşan ‘Ayla’ filmi, bu sefer 21 Mart Down Sendromlular Günü etkinlikleri kapsamında down sendromlu çocuklar için gösterime girdi. Eyüpsultan Belediyesinin ev sahipliğinde bir alışveriş merkezindeki sinemada yapılan gösterime yapımcı Mustafa Uslu ve eşi Sinem Öztürk’ün yanı sıra oyuncularından Meral Çetinkaya da salona gelip down sendromlu çocuklarla filmi izledi. Down Sendromlu çocuklarla birlikte aileleri filmi izlerken zaman zaman duygusal anlar yaşandı.

“Onlar da bizim bir parçamız”

Down sendromlu çocukların özel çocuklar olduğunu vurgulayan Ayla filminin yapımcısı Mustafa Uslu, “Biz bunu 2 senedir yapıyoruz. Eyüp Belediyesi’nin Şeker Hayat Çocukları ile birlikte. Dünyadaki en büyük mutluluk bence, en büyük haz onlarla birlikte olmak, bir şeyleri paylaşmak. Onlar çok özel çocuklar. İnsanı karşılıksız seviyorlar. Onlar da bizim bir parçamız, kardeşlerimiz hepsi. Eyüp Belediyesi’ni çok takdir ediyorum. İnanın bana kendi çocukları gibi bakıyorlar, ilgileniyorlar. Her biriyle biz ayrı ayrı arkadaş olduk. Onları bu sene ‘Ayla’ ile buluşturuyoruz. Geçen sene fragmanını seyretmişlerdi. Şimdi Allah nasip etti, filmin tamamını burada izleyecekler” dedi.

“Bu farkındalığı bir gün değil her gün yaşamalıyız”

Down sendromlu çocuklar ile birlikte böyle projelerde yer almanın çok önemli olduğunu dile getiren oyuncu Sinem Öztürk, “Çok mutluyuz, biz geçen sene yine bir sosyal sorumluluk projesi altında down sendromlu kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla beraber Hayati Tehlike’yi izlemiştik. Bugün de Ayla’yı izleyeceğiz. Çok özel bir gün. Bu farkındalığı bir gün değil her gün yaşamalıyız. İnsan olduğumuz için. Biz çok mutluyuz, çok gururluyuz. Şuanda filmi izliyorlar. Çok heyecanla çıkışlarını bekliyoruz” diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Genelkurmay Başkanı Akar, Kilis’teki birlikleri denetliyor
Genelkurmay Başkanı Akar, Kilis’teki birlikleri denetliyor
Çanakkale’de ikinci pilav krizi
Çanakkale’de ikinci pilav krizi
İBB Başkan Mevlüt Uysal’dan Dünya Su günü mesajı
İBB Başkan Mevlüt Uysal’dan Dünya Su günü mesajı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim