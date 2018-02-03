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DOLANDIRICILARDAN PES DEDİRTEN YÖNTEM!

Çeşitli yöntemlerle binlerce kişiyi tuzaklarına düşüren telefon dolandırıcıları, kurbanlarına her gün yenilerini ekliyor. Dolandırıcıların son yöntemlerinden biri de Afrin Operasyonu’nda çatışan Mehmetçiği kullanmak oldu.

DOLANDIRICILARDAN PES DEDİRTEN YÖNTEM!

Çeşitli yöntemlerle binlerce kişiyi tuzaklarına düşüren telefon dolandırıcıları, kurbanlarına her gün yenilerini ekliyor. Dolandırıcıların son yöntemlerinden biri de Afrin Operasyonu’nda çatışan Mehmetçiği kullanmak oldu.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 14:46
DOLANDIRICILARDAN PES DEDİRTEN YÖNTEM!

Farklı yöntemleriyle vatandaşları tuzağa düşüren dolandırıcıların son günlerde yeni bir yöntemi ortaya çıktı. Antalya’nın Kaş ilçesinde çok sayıda vatandaşı telefonla arayan dolandırıcılar, Suriye’nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı'nda çatışan Türk askerine ve şehit düşen askerlerin ailelerine yardım yapılacağını söyleyerek vatandaşların paralarını almaya çalışıyor.

Vatandaşlara, yatırdıkları yardım miktarı karşılığında kargo ile makbuz göndereceklerini söyleyen dolandırıcıların foyası ise, makbuz gelmeyen mağdurların artmasının ardından mahalle muhtarlarının devreye girmesiyle ortaya çıktı. Konuyu, izinde olan ilçe Müftüsü Fethullah Yavuz ile paylaşarak teyit almak isteyen muhtarlar, Diyanet'in bölgede böyle bir yardım çalışmasının olmadığı bilgisini aldı.

‘Müftünün bilgisi var’ demişler
Diyanetin böyle bir kampanyasının olmadığını belirten Müftü Fethullah Yavuz, "Dün sabah bu bilgi bana geldi. Mahallelerimizdeki muhtarlarımız aradı. Muhtarlara da 'Diyanet Afrin’e yardım topluyor, Müftü Bey’in bilgisi var' demişler. Dün itibariyle camilerde hutbe ve vaazlarda böyle bir şeyin olmadığının duyurusu yapıldı" dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
OperasyonTelefonDolandırıcılarMehmetçik
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