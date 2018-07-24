Doktora şiddete kınama

Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde görev yapan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, 17 Temmuz 2018 tarihinde bir hasta yakını tarafından saldırıya uğramıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapan SİMESEN Malatya İl Başkanı Ali Özdeşer, Görevi herkese şifa dağıtmak olan doktorlara ve sağlık çalışanlarına karşı gerçekleşen saldırılardan derin üzüntü duyduklarını dile getirerek, “Vatandaşlarımıza 7/24 saat fedakarca hizmet sunma gayretiyle çalışan sağlık personelimizin bu gibi olaylara maruz kalması asla kabul edilemez. Son zamanlarda vefakar cefakar sağlık çalışanları hasta ve yakınları tarafından sözlü ve fiili olarak şiddete maruz bırakılmaktadır. Bu olaylar sağlık çalışanlarının hem psikolojisini bozmakta hem de motivasyonunu düşürmektedir. Sağlık çalışanlarının tek gayesi insanlara hizmet etmek insanlara şifa dağıtmaktır. Maalesef, bu hizmetlerinin karşılığında da sıklıkla şiddet olayı ile karşılaşmaktadır. Olayla ilgili adlı süreç başlatılmıştır kesinlikle takipçisi olacağız. Biz de bu adli sürecin tekrar tekrar takipçisi olacağız. Doktorumuza yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu tür olayların bir daha yaşanmamasını temenni ederek, Şifa dağıtan ellere vefa gösterilmesini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz” ifadelerine yer verdi.