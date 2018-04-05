Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114504
ALTIN
172.894
DOLAR
4.0439
STERLİN
5.6595
EURO
4.9571

Doğu Gutalı aileler için yeni kamp

Suriye’nin Şam kenti kırsalındaki Doğu Guta’dan gelen aileler için İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde 350 adet çadır kurdu. Kurulan çadırlara aileler yerleştirildi.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani...

Doğu Gutalı aileler için yeni kamp

Suriye’nin Şam kenti kırsalındaki Doğu Guta’dan gelen aileler için İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde 350 adet çadır kurdu. Kurulan çadırlara aileler yerleştirildi.İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani...

05 Nisan 2018 Perşembe 14:19
Doğu Gutalı aileler için yeni kamp

Suriye’nin Şam kenti kırsalındaki Doğu Guta’dan gelen aileler için İHH İnsani Yardım Vakfı, İdlib’e bağlı Der Hassan köyünde 350 adet çadır kurdu. Kurulan çadırlara aileler yerleştirildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı’nca, 5 yıldır kuşatma altında tutulan Doğu Guta’dan tahliye edilen aileler için İdlib kırsalındaki Der Hassan Köyünde 350 adet çadır kuruldu.

İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun yaptığı açıklamada, Doğu Guta’nın çeşitli bölgelerinden İdlib’e tahliyelerin devam ettiğini söyledi.

Tahliyelerin art arda gelmesi nedeniyle Doğu Gutalı ailelerin barınma alanlarına ihtiyaç duyduklarını ifade eden Tosun, "Doğu Guta’dan tahliye edilen aileler için İdlib kırsalındaki Der Hassan köyüne 350 adet çadır kurduk. Bu çadırlara aileleri yerleştirdik. Mobil sağlık kliniğimiz, kuşatmadan çıkan ve uzun bir yolculuktan sonra İdlib’e ulaşan aileleri sağlık taramasından geçirdi. En kısa sürede kamp alanı içerisinde bir çadır okulu da açacağız. Temiz içme suyu ihtiyacını da kamp alanı içerisinde kurduğumuz su deposu ile gidereceğiz. Bu alana 150 çadır daha kurarak toplamda 500 Doğu Gutalı ailenin barınacağı bir alan oluşturmuş olacağız" dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vali, Türkiye için ilmek attı
Vali, Türkiye için ilmek attı
Limni Gölü’nden büyüleyici hava görüntüleri
Limni Gölü’nden büyüleyici hava görüntüleri
VATANDAŞ  BU PROJESİ İLE DEVLETE ULAŞIYOR
VATANDAŞ  BU PROJESİ İLE DEVLETE ULAŞIYOR

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim