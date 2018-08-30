DOĞANYOL’DA DEĞİŞİM

Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğanyol ilçesinde değişim, dönüşüm, yenileme çalışmalarını tamamladı.

MODERN VE TEMİZ

Kaymakamlık önü, ilçe merkezinin çarşısında da kaldırım ve yol çalışmaları yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Doğanyol ilçe merkezinde bulunan mevcut parkı da düzenlemişti. İlçe sakinlerinin gün boyu rahat edebilecekleri bir mekan haline getirilen park 7/24 konuklarını ağırlıyor. Yenileme çalışmaları kapsamında park içinde bulunan wc-lavabolar da modern ve temiz bir duruma getirildi.

Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından içerisinde kütüphane, çeşitli kursların verileceği atölyeler, MASKİ irtibat bürosu, toplantı odası, çok amaçlı salon, fuaye bekleme salonu, gelin hazırlık odası, mutfak servis odası ve lavabo gruplarının yer aldığı Çok Amaçlı Kültür Merkezinin inşasında da sona gelindi.

Doğanyol’un çok büyük bir değişim yaşadığını belirten ilçe halkı yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ve Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına teşekkür ettiler. (Bülten) busabahmalatya.com