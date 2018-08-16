Doğanşehir’e modern semt pazarı

Doğanşehir yeni pazarına kavuşacak. 100 metre uzunluğunda ve 20 metre eninde modern bir pazar yapılacak olan Doğanşehir’de, pazarcı esnafları artık rahat edecek. bir sosyal tesis gibi bütün ihtiyaçlara cevap verecek pazar hakkında konuşan Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu Üyesi ve Malatya Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre, Doğanşehir’deki mevcut pazarın 30-35 yıllık bir pazar olduğunu söyledi.

Doğanşehir pazarına Antep'ten Adıyaman'dan, Gölbaşı'ndan, Narlı'dan gelen pazarcı esnafının bulunduğunu ifade eden Başkan Emre, Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük’ü önceki gün pazar hakkında görüşmeler yaptığını dile getirdi.

Belediye Başkanı Küçük ve projeden sorumlu müdürlerle görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Başkan Emre, “Belediye Başkanımız Vahap Küçük, bize projeyi gösterdi. Fen İşleri ve İmar İşleri Müdürüyle birlikte proje üzerinde bizlere konuyu aktardı. Proje üzerinde birlikte tekrar çalıştık. Sonuçta burada esnafların çalışacağını kendisine aktardık. Yapılacak olan yeni pazar yerinde pazarcı esnafının nasıl rahat edebileceği konusunda kendilerini bilgilendirdik. Kendileri de bizim görüşlerimize olumlu yaklaştı” şeklinde konuştu.

SONUÇLARI BEKLEYİP GÖRECEĞİZ

Kayıt dışı pazarcılık yapan esnaflarla ilgili de görüştüklerini ifade eden Başkan Emre, “Ayrıca kayıt dışı çalışan pazarcılar konusunda da görüşlerimizi aktardık. Malatya sınırları içerisinde olmayan, diğer esnaflar da buraya geliyor. Burada bizim önceliğimizin Malatya ve Malatya’nın ekonomisi ve Malatya’nın esnaf olduğunu belirttik ve Malatya'yı temsil ettiğimizi söyledik. ve Doğanşehir’e gelen pazarcıların vergi, maliyeti kayıtlarının olup olmadığını kontrol edilmesini istedik. Belediyeye işgaliye ödeyip edemediklerini görüştük. Denetimler konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Kendileri de bu konuya olumlu yaklaştılar. Bize, yapılacak pazarın bu hafta veya önümüzdeki hafta içerisinde ihale edilerek işlemlere kısa süre içerisinde başlanmış olacağı bilgisini verdiler. Eğer kısa sürede yetişmez ise mevcut pazaryerinin zemindeki toz, toprak gibi olumsuz şartların giderilmesi talebinde bulunduk. O konuya da olumlu yaklaştılar. Sonuçları bekleyip göreceğiz” diye konuştu.

BAŞKAN KÜÇÜK’E TEŞEKKÜR

Başkan Emre, “Buradaki pazar yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 20 metre eninde bir alan. Buraya demiryoluna ait belli bir bölümü de ekleyerek hiçbir esnafın mağdur edilmeyeceğini düşünüyoruz. Buradaki alanının ucu açık ve daha fazla esnaf geldiğinde de sıkıntı olmayacağını düşünüyoruz. Bu konuda Sayın Başkan Vahap Küçük’e, pazarcı esnafım adına teşekkür ediyorum. Sayın Başkan Vahap Küçük ‘ün şahsına güveniyoruz. Bir an önce buradaki pazarımızı hazırlayıp esnafımızın hizmetine sunacağını eminiz” dedi. busabahmalatya.com