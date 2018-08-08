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Doğanşehir Semt Pazarına kavuşuyor

Doğanşehir’de “Semt Pazarı” projesi onaylandı. Proje 800 bin TL’ye mal olacak.

Doğanşehir Semt Pazarına kavuşuyor

Doğanşehir’de “Semt Pazarı” projesi onaylandı. Proje 800 bin TL’ye mal olacak.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:39
Doğanşehir Semt Pazarına kavuşuyor

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde Belediye Başkanı Vahap Küçük tarafından vaat edilen Semt Pazarı Projesi nihayet onaylandı. 800 bin TL’ye mal olacak olan projenin 600 bin TL’si Fırat Kalkınma Ajansı tarafından karşılanacak. İlgili projeyi Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ve Fırat Kalkınma ajansı adına ise Abdulvahap Yoğunlu imzaladı. Belediye Başkanı Vahap Küçük yaptığı açıklamada “Doğanşehir’de yaptığımız projeler arasında olan semt pazarı projesi halkımızı ve esnafımızı rahatlatacak bir projedir. Eski bir projeydi ancak şimdi onaylandı. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.

Fırat Kalkınma Ajansı adına konuşan Abdulvahap Yoğunlu ise, “Bu gün burada 2018 yılında uygulamış olduğumuz TRB 1 bölgesinde Malatya Merkez olmak Üzere Elazığ, Bingöl, Tunceli olmak üzere dört ilden oluşan TRB 1 bölgesinde Turizm ve sanayi Alt yapılarını geliştirmeye yönelik uyguladığımız Turizm ve Endüstriyel gelişme mali destek programı kapsamında başarılı olan Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde Doğanşehir Belediyesinin bize sunduğu projenin imza törenindeyiz. Başkanımıza ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Doğanşehir önemli ürünleriyle ilimize ve ülkemize önemli değerler katmaktadır. Bizde sayın başkanımızın çok profesyonelce bizlere ulaştırmış olduğu projeyi inceledik değerlendirdik ve proje başarılı oldu, inşallah proje sonunda toplam 800 bin TL’lik eser yapılmış olacak Başkanımın da katkılarıyla, Ajansımızın buradaki katkısı 600 bin TL olacak Doğanşehir ve Malatya halkına hayırlı olsun” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
DoğanşehirSemt Pazarı
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