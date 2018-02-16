Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, şehit askerin ailesini ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Afrin’de şehit olan Hataylı asker Sergen Pamukçu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şehit asker Sergen Pamukçu’nun babası Fadıl Pamukçu ve ağabeyi Selahattin Pamukçu’ya başsağlığı diledi. Erbaş, “Şehidimizin annesi, babası, abisi, akrabaları, komşuları hepinize başsağlığı diliyorum. Cenabı hak şehidimizin kadrini cennet eylesin. Peygamber Efendimize komşu eylesin. Malumunuz şehitlik peygamberlikten sonra insan oğluna nasip olacak en büyük mertebedir. İnancımız bunu gerektiriyor. Öyle inanmamızı gerektiriyor. Kurandan aldığımız ve peygamber efendimizin hadisi şeriflerinden öğrendiğimize göre bunu her zaman söylüyoruz ve şehitlerimize rahmet diliyoruz. Rabbimizi buyuruyor ki, Allah yolunda öldürülenler ölüdür sanmayın. Onlar bilakis diridirler ve rableri katında rızıklandırılırlar. Diri olan insanlar rızıklanır, bizde şehit kardeşimizin diri olduğunu ve rabbi katında rızıklandırıldığını biliyoruz. Buna şehadet ediyoruz. Allah şehitliğini mehbur eylesin. Oeygamber efendimiz de, şehitliğin ne büyük bir mertebe olduğunu ve şehit olan insanın tekrar tekrar gelip, tekrar tekrar şehit olmak isteyeceğini, istediğini ifade buyuruyor. Kendisi böyle olmak istediğini söylüyor. Tabi bu topraklar ecdadımızın binlerce, yüzbinlerce vermiş olduğu şehitle bir miras, bir emanet olarak aldık. Bize hiç gözümüzü kırpmadan Anadolu için, bayrağımız için, milletimiz için, ezanımız, kuranımız için, manevi değerlerimiz için gözümüzü kırpmadan şehit olmaya hazırız. Şanlı ordumuz mücadelesini en güzel bir şekilde veriyor. Bizde millet olarak çocuklarımızda, gençlerimizde, askerlerimizde dualarımızla onların yanındayız. Allah memleketimizi, milletimizi her türlü bölücülükten, terör faaliyetlerinden içerdeki ve dışarıdaki hainlerin düşmanların şerlerinden muhafaza eylesin inşallah” dedi.

Daha sonra Kur’an-ı Kerim okundu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş tarafından dua edildi. Erbaş, şehidin babası ve ağabeyine Kura’nı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.