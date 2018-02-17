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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay’da Harekat Merkezi’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş beraberindeki heyetle birlikte, Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu Komutanlığının Hatay’daki Harekat Merkezi’ni ziyaret etti.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve beraberindeki...

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay’da Harekat Merkezi’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş beraberindeki heyetle birlikte, Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu Komutanlığının Hatay’daki Harekat Merkezi’ni ziyaret etti.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve beraberindeki...

17 Şubat 2018 Cumartesi 11:25
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay’da Harekat Merkezi’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş beraberindeki heyetle birlikte, Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu Komutanlığının Hatay’daki Harekat Merkezi’ni ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve beraberindeki heyet, Harekat Merkezi’ndeki 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel’le bir süre görüştükten sonra harekat merkezinden ayrıldı.

Başkan Erbaş’a ziyaret esnasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Osman Tıraşçı ve Diyanet’in üst düzey yöneticileri eşlik etti.
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