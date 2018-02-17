Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Hatay’da Harekat Merkezi’ni ziyaret etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş beraberindeki heyetle birlikte, Zeytin Dalı Harekatı’nın sevk ve idaresinden sorumlu olan 2. Ordu Komutanlığının Hatay’daki Harekat Merkezi’ni ziyaret etti.Diyanet İşleri Başkanı Erbaş ve beraberindeki...