Din görevlilerine geri dönüşümün önemi anlatıldı

Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte Yeşilyurt Belediyesinin ‘ Çer-Çöp’ projesi kapsamında 42 farklı noktada hizmet veren Geri Dönüşüm Evleri başta olmak üzere Geri Dönüşüm Sepetleri, Atık Pil ve Bitkisel Yağ Toplama faaliyetleri, okullarda düzenlenen eğitim çalışmaları, atık pilin doğaya verdiği zararlar ve geri dönüşümün önemi üzerine sinevizyon gösterimi ve sunum yapıldı.

Çevre ve insan sağlığı üzerine hayata geçirilen yatırım ve projelerin düzenli olarak devam ettiğini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yeşilyurt Belediyesi olarak çevreye ve doğaya değer veren bir hizmet anlayışına sahibiz, gelecek nesillere temiz, güzel ve yeşil bir dünya bırakmak adına hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Çevre sağlığının korunması için üzerimize düşen görevleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. ‘Çer-Çöp’ projesi ile çevreci ve insan sağlığının korunmasına öncülük tanıyan bir hizmet anlayışına sahip olduğumuzu daha ilk günden ortaya koymaya başlamıştık. Yeşilyurt, dört yıllık sürede hayata geçirdiğimiz yatırımlar, sosyal sorumluluk projeleri ve hizmetlerimizle çevre sağlığında da örnek gösterilen bir ilçe hüviyetine ulaşmıştır. Çevre sağlığının korunmasına yönelik faaliyetlerimiz bir anlamda ekonomiye katkı sağladığı gibi ilçemizin daha temiz, güzel ve huzurlu olmasına sağlamaktadır. Yeşilyurt’ta yaşayan hemşehrilerimizin mutlu ve huzurlu olmasının temelinde de insan ve doğa sağlığının korunmasına katkı sağlayacak hizmetlerimizin büyük önemi vardır. Çevre ve insan sağlığı bizim en hassas olduğumuz noktadır, ilçemizin doğal yapısına, yeşil alanlarına ve insan sağlığına zarar verecek hiçbir şeye müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Kurum, kuruluş, okullar ve hastanelere yerleştirdiğimiz atık pil kutuları sayesinde 9 bin 307 kg, bu yılın ilk yedi ayında ise 3 bin 433 kg atık pil topladık, bu çok ciddi bir rakamdır” şeklinde konuştu.

Bütün hizmetlerinin temel amacının daha güzel ve huzurlu bir Yeşilyurt’u gelecek nesillere bırakmak olduğunun altını çizen Başkan Çınar, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin öncülüğünde başlatılan ‘Sıfır Atık’ projesine desteklemek adına çevre ve insan sağlığının korunmasına yönelik bütün yatırımlar ve hizmetlerimizin temel gayesi, sağlıklı, güzel ve huzurlu bir Yeşilyurt oluşturmak, ilçemizin doğal ve kültürel zenginliklerini korumaktır. Ambalaj atığı, pil ve atık yağ toplama çalışmalarımızın yanı sıra geri kazanımın önemi konusunda başta çocuklarımız olmak üzere halkımızı bilinçlendirmeye yönelik eğitim ve kültürel hizmetlerimizle bu alanda ciddi farklar oluşturduk, projelerimiz örnek gösterilmeye başlandı. Atıkların kaynağında ayrıştırılarak geri kazanılması ve çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesini sağlayacak olan 7 Milyon 499 Bin TL. değerinde olan ‘Ambalaj Atığı Toplama Ayırma’ tesisimizi bu yılın sonuna doğru hizmete sunacağız. Toplanan ambalaj atıklarını bu tesislerde tasnif edip kendi içerisinde ayrıştırarak ilgili kurumlara sevk edeceğiz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bu yatırımı başlatan ilk belediye biz olduk, tesisimiz hizmete açarak yine bir ilki daha başarmış olacağız. İlçemizin 10 farklı noktasına yerleştirdiğimiz Geri Dönüşüm Sepet Şişeleri sayesinde teneke kutu, cam şişe ve pet şişelerin yerinde ayrıştırmasını sağlıyoruz. 42 farklı noktada hizmet veren Geri Dönüşüm Evlerimiz başta olmak üzere atık pil ve bitkisel atık yağ toplama faaliyetlerimize ara vermeden devam ederken, Geri Dönüşüm Evlerimiz sayesinde hemşehrilerimizin kullanmadıkları eşyaları ve ambalaj atığı ürünlerin toplanmasını sağlıyoruz. İlçemizdeki anaokulları başta olmak üzere bütün okullarımızda ‘Çer-Çöp Bilgilendirme‘ eğitim çalışması kapsamında öğrencilerimize eğitimler vermeye devam ediyoruz. Çocuklarımızın erken yaşlarda insan ve doğa sağlığını korunmasına vesile olacak tedbirleri öğrenmelerini ve doğaya sahip çıkmalarını önemsiyoruz. Çünkü doğaya sahip çıkma bilincini erken yaşlarda öğretmeliyiz. ‘Ağaç Yaşken Eğilir’ sözünden hareketle, çocuklarımıza bu bilinci aşılamalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak bugüne kadar 60 bine yakın öğrencimize çevreyle ilgili eğitimler verdik. Çevremize sahip çıkacak, toplumsal duyarlılığı artırmaya vesile olacak yeni projelerimizle Yeşilyurt’un çevre sağlığının korunmasında üstlendiği misyonu daha geniş kesimlere ulaştırmayı amaçlıyoruz. Gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için içtiğimiz suyun, soluduğumuz havanın, ayak bastığımız toprağın, bilinçsizce tükettiğimiz kaynakların ne denli kıymetli olduğunu asla unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

Çınar, “ ‘Camilerimiz Her Yönüyle Örnek ‘ projemiz kapsamında atık pilin doğaya verdiği zararlar ve geri dönüşümün önemi üzerine din görevlilerine eğitimler vermekteyiz. Projelerimizi sahiplenen, destek veren ve ibadetlerini yapmak üzere camilerimize ve Kur’an Kurslarımıza gelen kıymetli hemşehrilerimize bu anlamda bilgilendirme yapan değerli din görevlilerimize teşekkür ediyorum. Atık pil toplamayı özendirmek, daha fazla atık pil toplanmasını sağlamak amacıyla en fazla atık pil toplayan cami yarışması düzenledik. Bunun yanı sıra bütün camilerimize afiş, broşür ve atık pil kutuları bıraktık. Ayrıca bu yılda düzenlediğimiz ödüllü ‘Camiler arası Atık Pil Toplama’ yarışmasını 26 Ağustos 2018 tarihinde tamamlayıp, düzenleyeceğimiz törenle dereceye giren Camilerimiz ve Kur’an Kurslarımızda ki kıymetli din görevlilerimize ve öğrencilerimize hediyeler takdim edeceğiz” diye konuştu.

Bir saate yakın süren eğitim çalışmasından sonra katılımcılara Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Mobil Geri Dönüşüm Aracı hakkında bilgiler aktarıldı. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, eğitim çalışmasına katılan din görevlileri ile Kur’an Kursu hocalarına katılımlarından dolayı teşekkürlerini sunup hediyeler verirken, atık pil kutusu olmayan camilerin din görevlilerine atık pil kutuları dağıtıldı.