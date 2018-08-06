Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 31°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
95174
ALTIN
199.092
DOLAR
5.1087
STERLİN
6.6292
EURO
5.9049

Dikkat! Şehit aileleri ve gazilerin adı kullanılarak yardım toplanıyor!

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara, son zamanlarda şehit aileleri ve gazilere yardım adı altında ürün satışı yapıldığını belirterek bu konuda vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

Dikkat! Şehit aileleri ve gazilerin adı kullanılarak yardım toplanıyor!

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara, son zamanlarda şehit aileleri ve gazilere yardım adı altında ürün satışı yapıldığını belirterek bu konuda vatandaşların duyarlı olmasını istedi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 10:50
Dikkat! Şehit aileleri ve gazilerin adı kullanılarak yardım toplanıyor!

Şube Başkanı Gözükara, son günlerde kendilerine gelen bilgilerde özellikle kamu, kurum ve kuruluşlarının yanın sıra sanayici ve işadamlarının da ziyaret edilerek şehit aileleri ve gaziler yararına kitap, dergi, bayrak, hediyelik eşya satılmak istenildiğini söyledi.

Bu tür haksız kazanç peşinde koşan kişi veya kuruluşların son günlerde tüm iletişim kanallarını kullanarak şehit aileleri ve gaziler adına maddi yardım talebinde bulunduğunu belirten Gözükara, “Bu tür kişilere itibar edilmemesi, özellikle Ankara merkezli bir kaç vakıf ve derneğin bu konuda ön plana çıktığını üzülerek müşahede etmekteyiz. Gerekli resmi organlara şifai olarak başvurduğumuzda Avrupa Birliğine üyelik kapsamında örgütlenme özgürlüğünün yasalarla genişletilmesi nedeni ile herhangi bir işlem yapılamamaktadır” ifadelerine yer verdi.

DENETİM DIŞI VE ŞEFFAFLIKTAN UZAK

Dernekleri haricinde kurulması ve faaliyet göstermesi yasak olmasına rağmen, şehit ve gazi ibareli derneklerin son günlerde çoğaldığını da vurgulayan Gözükara, “Şehit ve Gazi yakınlarına Mehmetçik Vakfı dışında yardım sağlayan vakıf bulunmamaktadır. Ama maalesef gün geçtikçe çoğalan vakıflar ve dernekler milletimizden şehit ve gazi yakınlarına yardım yaptıklarını iddia etmekteler ve yardım talep etmektedirler. Bu tür STK'ların birçoğu tabeladan ibaret olup çoğu da denetim dışı ve şeffaflıktan uzaktır. Önüne gelenin vakıf ve dernek kurarak camiamızı lekelemesinin önüne geçmek için her tür platformda mücadelemiz devam edecektir. Halisane iyi niyet ile kurulan ve kamu yararı güden dernek ve vakıflarımız ile irtibatımız ve ilişkilerimiz devam edecektir. Sözlerimiz kutsal değerleri istismar eden kişi ve kuruluşları kapsamaktadır” şeklinde konuştu.

İTİBAR ETMEYİN

Başkan Gözükara, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneğinin kamu yararına çalışan bir dernek olduğunu belirterek, “Derneğimiz faaliyet ve mali konularda İç ve dış denetime, genel merkezimiz İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığınca, şubelerimiz ise İl Dernekler Müdürlüğü tarafından her konuda denetlenmektedir. Derneğimizin amacı kutsal vatan toprakları için hayatlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak, kahraman gazilerimizin toplumda yaraşır bir halde yaşaması için onlara yardımcı olmak, şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaktır. Bu kapsamda Yüce Türk Milletinden ricamız bizlerin adını kullanarak haksız menfaat temin eden kişilere ve STK temsilcilerine itibar etmemeleridir. Tereddütte düşülmesi halinde derneğimizden bilgi alınabilir” diye konuştu. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Harp MalulüGaziler şehit Dul Ve Yetimler DerneğiMustafa Gözükara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BİR GARİP KORKUTAN OLAY
BİR GARİP KORKUTAN OLAY
100 gün içerisinde hazırlanacak
100 gün içerisinde hazırlanacak
BAYRAMA KADAR YETİŞSE…
BAYRAMA KADAR YETİŞSE…
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim