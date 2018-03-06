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DİKKAT ALACAĞINIZ OLABİLİR

E Devlet sistemi üzerinden artık Telefon, internet ve TV abonelikleri ile ilgili geçmiş yıllara ait borçlarınızı ve alacaklarınızı görüntüleyebilirsiniz.

DİKKAT ALACAĞINIZ OLABİLİR

E Devlet sistemi üzerinden artık Telefon, internet ve TV abonelikleri ile ilgili geçmiş yıllara ait borçlarınızı ve alacaklarınızı görüntüleyebilirsiniz.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Mart 2018 Salı 17:15
DİKKAT ALACAĞINIZ OLABİLİR

E-devlet sistemi her geçen gün hayatı kolaylaştırmaya devam ediyor... Sisteme giriş yaptığınız zaman Telefon, internet ve TV abonelikleri ile ilgili geçmiş yıllara ait borcun yanı sıra yapılan fazla ve hatalı ödemelerden kaynaklı ortaya çıkan alacaklar da artık sistem üzerinden görülebiliyor. Geçmiş yıllara ait aboneliklerinizden alacak çıkması halinde ise vereceğiniz hesap numarasına 15 gün içinde söz konusu ödeme gerçekleştirilebiliyor.

Son zamanlarda soy ağacı, sefer görev emri, miras sorgulama gibi işlemlerle gündeme gelerek yaşanan yoğunluktan ötürü erişim sıkıntısı yaşanan e-devlet üzerinden milyonlarca tüketiciyi yakından ilgilendiren bir sorgulamanın daha yapıldığı ortaya çıktı.

Yenişafak gazetesinde yer alan habere göre, "Borç ve Alacak Bilgilerinin Sorgulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar" kapsamında 22/09/2014 tarihli ve 2014/DK-THD/466 sayılı Kurul Kararı gereği abone sayısı 200 binin üzerindeki işletmecilere ait borç ve alacak bilgileri e-devlet üzerinden sorgulanabiliyor.

3 yıldan fazladır uygulamada olan düzenleme ile mobil ve sabit hat telefonlar ile internet ve Kablolu TV gibi uydu sağlayıcılarına yapılan aboneliklerle ilgili geçmiş döneme ait borç sorgusunun yanı sıra ortaya çıkan alacaklar da görülebiliyor.

Telefon, internet ve uydu aboneliklerinde fazladan yapılan ödemeler, hatalı faturalar, cihaz bedelleri gibi çeşitli nedenlerle tüketiciler bilmeden aldıkları hizmetlerden ötürü her ay düzenli ödeme yaptıkları işletmeciler karşısında alacaklı konumuna geçiyor.

Tüketiciler e-Devlet üzerinden ‘Mobil/Sabit/İnternet/Kablo Tv/Uydu İşletmecilerinden Borç/Alacak Sorgulama ve Ödeme/iade işlemleri’ başlığı ile yapılan sorgulamada tarafına iade işlemi olup olmadığını görebiliyor.

Yapılan sorgulamada alacak çıkması halinde tüketiciler sorgulama ekranın sağında bulunan ‘İade al’ butonuna tıklayarak ilgili kurum ile iadenin yapılacağı hesap numarasını paylaşması gerekiyor. İade işlemleri kurumlara göre değişirken bu süre 3 ile 15 iş gününü bulabiliyor. Bazı işletmeciler iade işlemi ile ilgili bilgilendirme mesajı da gönderiyor. Kaynak : Yenişafak

Son Güncelleme: 06.03.2018 17:19
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Busabah HaberleriGeçmiş BorçE Devlet
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