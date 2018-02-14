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Devrekani Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

Devrekani Hayvan Pazarı, şap hastalığının ilimizde yayılması üzerine süresiz kapatıldı.

Devrekani Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

Devrekani Hayvan Pazarı, şap hastalığının ilimizde yayılması üzerine süresiz kapatıldı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 16:56
Devrekani Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle kapatıldı

Devrekani Hayvan Pazarı, şap hastalığının ilimizde yayılması üzerine süresiz kapatıldı.

Kastamonu İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonu, Kastamonu’da il merkezi ile bazı bölgelerde son aylarda artan şap hastalığının yayılmasını önlemek için ikinci bir emre kadar Devrekani Hayvan Pazarı da dahil bazı bölgeleri karantina altına alarak kapatıldığını açıkladı. Karantina altına alınan Devrekani Hayvan Pazarına giriş ve çıkışlarda yasaklandı. Ayrıca önceki günde şap hastalığının merkezde de görülmesi üzerine Kastamonu Hayvan Pazarı da kapatılmıştı.

Öte yandan, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ekipleri, özellikle şap hastalığının görüldüğü bölgelerde Pazartesi günü itibariyle şap aşılama kampanyasına başlayacakları ve tüm il genelinde hayvanların aşılanacağını açıkladı.
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