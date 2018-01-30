DETERJANLARDA YENİ DÖNEM!

Deterjanların insan sağlığına ve çevreye zarar vermesinin engellenmesi amacıyla bu ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminin daha önce “Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğ ile Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ” hükümlerine göre yapıldığını belirten Bakan Tüfenkci, mevzuatın AB mevzuatına tam uyumunun sağlanması amacıyla Bakanlıkça başlatılan çalışmalar neticesinde ve AB komisyonunun da uygun görüşleriyle Deterjan Yönetmeliği’nin yürürlüğe girdiğini ifade etti.

DETERJAN YÖNETMELİĞİ NE GETİRMEKTEDİR?

Deterjanlar Hakkındaki Yönetmeliğin neler getirdiği hakkında bilgi veren Bakan Tüfenkci; AB mevzuatı ile birebir uyumlu olan Yönetmelik ile bildirim hükümlerinin yayımı tarihi ile kaldırıldığını, bürokrasinin azaltılarak sanayici ve ihracatçıya kolaylaştırıcı hükümler getirildiğini belirterek, Bakanlığa bildirim yerine piyasa gözetimi ve denetimine ağırlık verileceğine vurgu yaptı.

Yeni Yönetmeliğin tüketicinin korunması açısından da düzenlemeler getirdiğini ifade eden Bakan Tüfenkci, “Bunların başında çocukların korunmasına yönelik olarak kapsül deterjanların bir ambalajla satılma zorunluluğu getirilmektedir. Ayrıca bu ambalajların opak ve mat görünümlü olması sağlanarak çocukların ilgisini çekmeyecek şekilde piyasaya arzı sağlanacak ve böylelikle olası kaza ve zehirlenmelerin önüne geçilmiş olacaktır.Bulaşık deterjanlarında fosfat kullanımı kısıtlanmaktadır. Aerosol kap içinde bulunan temizlik ürünlerinde uçucu organik bileşiklerin kullanımına limit getirilmiştir. Benzen kullanımı ile ilgili de kısıtlama mevcuttur.Deterjan ambalajlarında tüketicinin doğru bilgilendirilmesi sağlanacaktır”şeklinde açıklamalarda bulundu. (Bülten)