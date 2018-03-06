DESTEKLENECEK ÜRÜNLER BELİRLENDİ

Türkiye genelinde Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünler, “Yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola (kolza), aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, yem bitkileri, patates ve kuru soğan” şeklinde oldu.

Bu ürünler dışında kalan diğer bütün ürünler “Diğer Ürünler” kategorisi olarak belirlendi. Örneğin kayısı, elma, armut, kiraz, ceviz vb. meyveler ile sebzeler “Diğer Ürünler” kategorisinde destekleme kapsamına alındı.

İLÇE İLÇE DESTEKLENECEK ÜRÜNLER

Malatya’ya ait ilçe havzalarında desteklenecek ürün listesi aşağıdaki şekilde belirlendi:

“AKÇADAĞ: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

ARAPGİR: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri

ARGUVAN: Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri

BATTALGAZİ: Arpa, Buğday,Mısır(Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri

DARENDE: Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

DOĞANŞEHİR: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

DOĞANYOL: Arpa, Buğday, Mısır(Dane),Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

HEKİMHAN: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut, Yem Bitkileri

KALE: Arpa, Buğday, Mısır(Dane),Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

KULUNCAK: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates

PÜTÜRGE: Arpa, Buğday, Mısır(Dane),Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri

YAZIHAN: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri

YEŞİLYURT: Arpa, Buğday, Mısır(Dane),Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri”

MAĞDURİYET YAŞAMAYIN!

Konuyla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havzası dışında yetiştirilmesi durumunda bu ürünlere Mazot-Gübre, Hububat-Baklagil Fark Ödemesi Desteği,Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği, Sertifikalı Tohum kullanım ve Tohum Üretim gibi destekleme ödemeleri yapılmayacaktır.Bu kapsamda üreticilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında arazilerinin bulunduğu ilçede yer alan havza ürünlerini yetiştirmeleri önem arz etmektedir” denildi.