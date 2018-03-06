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DESTEKLENECEK ÜRÜNLER BELİRLENDİ

26 Şubat 2018 tarih ve 30344 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" ile 2018 üretim yılında havzalarda desteklenecek ürün listeleri belirlendi.

DESTEKLENECEK ÜRÜNLER BELİRLENDİ

26 Şubat 2018 tarih ve 30344 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı" ile 2018 üretim yılında havzalarda desteklenecek ürün listeleri belirlendi.

busabahh
busabahh
06 Mart 2018 Salı 10:13
DESTEKLENECEK ÜRÜNLER BELİRLENDİ

Türkiye genelinde Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünler, “Yağlık ayçiçeği, kütlü pamuk, soya fasulyesi, kanola (kolza), aspir, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik, kuru fasulye, mercimek, nohut, yaş çay, fındık, yem bitkileri, patates ve kuru soğan” şeklinde oldu.

Bu ürünler dışında kalan diğer bütün ürünler “Diğer Ürünler” kategorisi olarak belirlendi. Örneğin kayısı, elma, armut, kiraz, ceviz vb. meyveler ile sebzeler “Diğer Ürünler” kategorisinde destekleme kapsamına alındı.

İLÇE İLÇE DESTEKLENECEK ÜRÜNLER

Malatya’ya ait ilçe havzalarında desteklenecek ürün listesi aşağıdaki şekilde belirlendi:

“AKÇADAĞ: Arpa, Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
ARAPGİR: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri
ARGUVAN: Arpa, Aspir, Buğday, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri
BATTALGAZİ: Arpa,  Buğday,Mısır(Dane), Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri
DARENDE: Arpa, Aspir, Buğday,  Nohut, Yem Bitkileri, Patates
DOĞANŞEHİR: Arpa,  Buğday, Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
DOĞANYOL: Arpa,  Buğday, Mısır(Dane),Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
HEKİMHAN: Arpa,  Buğday, Kuru Fasulye, Mercimek,Nohut, Yem Bitkileri
KALE: Arpa,  Buğday, Mısır(Dane),Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
KULUNCAK: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Yem Bitkileri, Patates
PÜTÜRGE: Arpa,  Buğday, Mısır(Dane),Kuru Fasulye, Nohut, Yem Bitkileri
YAZIHAN: Arpa, Aspir, Buğday, Mercimek, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık),Yem Bitkileri
YEŞİLYURT: Arpa,  Buğday, Mısır(Dane),Kuru Fasulye, Nohut, Ayçiçeği(Yağlık), Yem Bitkileri”

MAĞDURİYET YAŞAMAYIN!

Konuyla ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında desteklenen ürünlerin havzası dışında yetiştirilmesi durumunda bu ürünlere Mazot-Gübre, Hububat-Baklagil Fark Ödemesi Desteği,Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği, Sertifikalı Tohum kullanım ve Tohum Üretim gibi destekleme ödemeleri yapılmayacaktır.Bu kapsamda üreticilerimizin herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında arazilerinin bulunduğu ilçede yer alan havza ürünlerini yetiştirmeleri önem arz etmektedir” denildi.

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
MalatyaTarımDesteklenecek ürün Listeleri
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