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Derin maviliklerde huzur buldular

 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Yaşam için Sağlık, Sağlık için Spor” projesi kapsamında Mersin’de dalış eğitimi alan öğrenciler iki günlük kamp programının ardından Malatya’ya döndü.

Derin maviliklerde huzur buldular

 Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından desteklenen “Yaşam için Sağlık, Sağlık için Spor” projesi kapsamında Mersin’de dalış eğitimi alan öğrenciler iki günlük kamp programının ardından Malatya’ya döndü.

31 Temmuz 2018 Salı 12:43
Derin maviliklerde huzur buldular

Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından yürütülen Yaşam için Sağlık, Sağlık için Spor” projesi kapsamında Mersin’nin Silifke ilçesine dalış eğitimi gezisi düzenlendi. Şehit ve gazi aileleri yakını 20 çocuğun katıldığı etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan kulüp başkanı Mahir Karakaya, “Mersin’de başarılı bir dalış eğitimi düzenledik. Aileler çocuklarının çok mutlu olduğunu etkinliğin tekrarını istediklerini belirterek bizi mesaj yağmuruna tuttular.” Dedi.

SUYUN ALTI BÜYÜLEYİCİ GÜZELLİKLERLE SAKLI”

Deniz altına uzman ekiplerin kontrolünde 20’şer dakikalık dalışlar gerçekleştirdiklerini belirten Karakaya, “Denizin altına nasıl girilmesi gerektiğini, önce ne tür güvenlik önlemlerinin alındığını kendileriyle paylaştık. Dalış insanın içindeki özgürlüğün suyla birlikte dışarı çıkmasının da bir yoludur. Özellikle yaz sezonunda açıldığında bu sporu yaparken kendinizi olduğundan çok daha güzel ve keyifli hale gelmiş olarak hissediyorsunuz. Denizin üstü kadar altının da hatta altının bir kademe daha güzel ve ilgi çekici olduğu bilinir bunun içinde alacağınız bir dalış eğitimi ile başlayacağınız süreçte hayatınızın dönüm noktası olabilir. Suyun altı gerçekten çok büyüleyici güzelliklerle saklı. Hayatlarında ilk kez bu deneyimi kazanan çocuklarımızın heyecanını gözlerinden belli oluyordu. Dalış gününün ertesinde de ilçe merkezine kültürel bir gezi düzenledik. Çocuklarımız hayatlarında ilk kez tarihi mekanları gezme fırsatı buldu. Projemizin amacı zaten gençleri hem ekstrem sporlarla tanıştırmak hem de kültürel tarihi bilgilerine bir yenisini eklemek. Dolu dolu iki gün geçirdik. Bu anlamda projemize destek veren Gençlik ve Spor Bakanlığına çok teşekkür ediyorum. Bu projemiz bir yıldır devam ediyor. İnşallah bakanlığımızın desteğiyle bu tür sosyal projelerle etkinliklerimizin devamını getireceğiz. ” diye konuştu. busabahmalatya.com

ÖMER ALİ DELİBAŞ

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HuzurGençlik Ve Spor BakanlığıSuyun AltıBüyüleyici Güzellikler
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