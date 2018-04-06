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Denizli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılamaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın yapılacak AK Parti Denizli İl Kongresi’nin gerçekleştirileceği spor salonunda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın öğleden sonra 16.00’da...

Denizli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılamaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın yapılacak AK Parti Denizli İl Kongresi’nin gerçekleştirileceği spor salonunda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın öğleden sonra 16.00’da...

06 Nisan 2018 Cuma 16:02
Denizli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın karşılamaya hazırlanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yarın yapılacak AK Parti Denizli İl Kongresi’nin gerçekleştirileceği spor salonunda hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın öğleden sonra 16.00’da Denizli’de olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hasan Güngör Spor Salonu’nda yapılacak patisinin il başkanlığı kongresine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kongre öncesinde vatandaşlara da seslenmesi bekleniyor. Kongrenin yapılacağı spor salonunda belediye tarafından başlatılan hummalı çalışma devam ediyor. Spor salonuna çıkan cadde ve sokaklardaki kaldırımlar polis tarafından demir bariyerlerle kapatılmaya başlandı. İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir kongre için spor salonunda alınan güvenlik önlemlerini yerinde incelerken, ayrıca gerek gördüğü yerlerde güvenlik önlemi alınması konusunda da yardımcılarına gerekli talimatları verdi. Belediye ekipleri ise spor salonunun çevre düzenlemesi, temizliği ve salonun eksikliklerinin giderilmesi konusunda çalışma yaptı. Kongrenin yapılacağı salonun çevresindeki binalara Erdoğan’ın posterleri ile Türk bayrağı ve AK Parti bayrakları da asıldı.

Salonda vinç yardımıyla ses ve görüntü sistemleri de hazırlanmaya başlandı. Bugün öğleden sonra hız kazanan hazırlık çalışmalarının yarın programın başlayacağı saate kadar sürmesi bekleniyor.
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