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DENEYİMLİ ÇALIŞANA 7 BİN LİRA...

Mevcut işinize devam ederken ya da emekliyseniz ayda binlerce lira kazanmak elinizde. Üstelik bunu, kısa süreli bir eğitim ve deneyimlerinizi devletle paylaşarak yapabilirsiniz. İşte detayları...

DENEYİMLİ ÇALIŞANA 7 BİN LİRA...

Mevcut işinize devam ederken ya da emekliyseniz ayda binlerce lira kazanmak elinizde. Üstelik bunu, kısa süreli bir eğitim ve deneyimlerinizi devletle paylaşarak yapabilirsiniz. İşte detayları...

busabahh
busabahh
10 Mart 2018 Cumartesi 12:39
DENEYİMLİ ÇALIŞANA 7 BİN LİRA...

Türkiye’de herkese ek gelir kazandıracak bir iş var ki; bu işi yapmak için kişinin kendi mesleğini bırakması da gerekmiyor. Uzmanlık gerektiren bir iş ama herhangi bir işte bir süre çalışan o konuda zaten uzmanlaşıyor.

Üstelik bu işin kazancı da çok iyi. ‘Bilirkişilik’ten bahsediyoruz. Mahkemelerin iş ve çalışma yaşamı davaları başta olmak üzere hemen hemen her davada başvurduğu uzmanlık işi bu.

Ancak bunun için Adalet Bakanlığı’na başvurmak gerekiyor. Başvuruların zamanı her yıl değişiyor. Daha önce Ekim ayı olarak belirlenen başvuru tarihi 2017’de Kasım olarak belirlendi. Bu yılki başvuru süresi henüz belli değil. Başvuru için 25 yaşını geçmek ilk kriterler arasında. Çalışan ya da emekli de olabilirsiniz. Bu iş özellikle emekliler için biçilmiş kaftan gibi

Bir bilirkişiye yılda 300 dosya verilebiliyor. Dosya başına ödenen ücret ise en düşük 300 lira. Yani kaba bir hesapla yılda 300 dosyaya baksanız kazanacağınız para 90 bin lira. Bunu aya böldüğünüz zaman 7 bin 500 lira aylık gelir demek. Vergiler çıkınca ele geçen para ise 7 bin lira. İş mahkemelerinde tam 2 milyon dava var. Ceza mahkemelerindeki dava sayısı daha fazla

Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), esnafın bilirkişilik mekanizmasında görev alması için eğitimler düzenliyor. Kasım 2017’den bu yana 168 kişiye bilirkişilik temel eğitimi verdiklerini belirten TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Teşkilatımız mensubu bakkal, marangoz, motor ustası, şoför, inşaat ustası, küçük imalatçı ve matbaacı esnafı eğitimlere katılarak bilirkişilik sertifikası aldı” dedi

Doktor, mühendis, inşaat işçisi, elektrik teknisyeniyseniz veya esnafsanız bilirkişi olabilirsiniz. Tek şart yaptığınız meslekte en az 5 yıllık deneyime (kıdeme) sahip olmak. Alanınızı ilgilendiren bir davada hesaplama veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulursa Adalet Bakanlığı, sizden görüş talep ederek dosya başına ücret ödüyor.

KAYNAK: Posta

Anahtar Kelimeler:
BilirkişilikAdalet BakanlığıEmekli UzmanlıkEmekli
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