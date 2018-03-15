DENETİMLER DEVAM EDİYOR

12-18 Mart Dünya Tüketiciler Haftası dolayısıyla Ticaret İl Müdürü ve İl Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Ahmet Demirbağ, İl Müdürlüğü’nde dün bir basın açıklaması yaptı. Her yıl 15 Mart’ı içinde bulunduran haftanın Dünya Tüketiciler Haftası olarak kutlanmakta olduğunu dile getiren Demirbağ, anayasanın172. Maddesi olan ‘Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder’ hükmünü hatırlattı.

BAKANLIKÇA 23 YÖNETMELİK HAZIRLANDI

Tüketicinin hak arama yollarının daha da kolaylaştığını dile getiren Demirbağ, “Bu kapsamda ilk olarak 1995 yılında yürürlüğe giren 4077 Sayılı ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ ile tüketicilerin hak arama bilincinin oluşması sağlanmıştır. Zamanla bireysel ihtiyaçların çeşitlenmesi ve teknolojik gelişimlere bağlı olarak artan satış yöntemleri karşısında mevcut kanunun yetersiz kalması nedeniyle 28 Mayıs 2014 tarihi itibari ile yeni 6502 Sayılı ‘Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’ yürürlüğe girmiştir. Bu kanuna istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığımız tarafından 23 adet yönetmelik hazırlanmıştır. Ayıplı mal ve hizmetlerden tüketici kredilerine, mesafeli satış sözleşmeleri, işyeri dışında satış sözleşmeleri, abonelik sözleşmeleri, taksitli satış sözleşmeleri, paket tur ve devre tatil sözleşmelerine kadar tüketicinin taraf olduğu çok sayıda alana ilişkin ayrıntılı düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte tüketiciler daha ileri seviyede haklara sahip olmuş, tüketicilerin hak arama yolları daha da kolaylaşmıştır” diye konuştu.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA İLETİLEBİLİR

Çalışmalarının artarak devam edeceğini dile getiren Demirbağ, şunları kaydetti:

“Tüketiciler; değeri 4 bin 570 TL’ye kadar olan uyuşmazlıklarda İlçe Kaymakamlıklarında bulunan ilçe Tüketici Hakem Heyetlerine, değeri 4 bin 570 TL ile 6 bin 860 TL arasındaki uyuşmazlıklarda ilimizin Büyükşehir statüsünde olması nedeniyle Ticaret İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İl Tüketici Hakem Heyetine herhangi bir masraf yapmaksızın başvurularını belgeleri ile birlikte yapabilirler. Ayrıca tüketiciler, başvurularını e-devlet kapısı üzerinden elektronik ortamda hakem heyetlerine iletebilirler. Diğer taraftan denetimi Bakanlığımız sorumluluk alanında bulunan kırtasiye ürünleri, hazır giyim tekstil ürünleri, ayakkabılar, gıda görünümlü ürünler, çocuk bakım ürünleri, deterjanlar vb. ürün gruplarında insan sağlığı, can ve mal güvenliği ile tüketicinin korunması açısından yüzde 100 güvenli olmasını sağlamak hedefine ulaşmak için denetmen personeller tarafından denetimler aralıksız şekilde sürmektedir. Tüm bu çalışmalar neticesinde tüketicinin korunması alanında bir farkındalık oluşturarak tüketicilerin bilinçlenmesi ve haklarını kolayca araması hedeflenmektedir.”

MUTLU SARIGÜL - Busabah Gazetesi