DEMİR- ÇELİK VAR, FABRİKA YOK, GÖÇ VAR HEKİMHAN MAĞDUR

Erdemir Madencilik, şu anda Hekimhan'a yeni bir fabrika kurmak için kolları sıvadı. Fabrikanın kurulacağı arsada kamulaştırma tamamlandı. Sadece fabrikanın yapım ihalesinin yapılması kaldı. Hekimhan Belediye Başkanı Aliseydi Millioğulları, AK Partili vekillere bu ihaleyi öne alma çağrısı yaparak, “Buraya fabrika kurulursa bu Türkiye'nin en büyük en donanımlı demir çelik fabrikası olacak. Böylece hem Malatya hem de Hekimhan kazanacak. Hekimhan'a sahip çıkın. CHP belediyesi olabilir ama ben hepinize kucak açıyorum benim ilçemin insanları göç ediyor gelin buna iktidarıyla muhalefetiyle dur diyelim”ifadelerini kaydetti.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK DEMİR REZERVİ HEKİMHAN'DA

Millioğulları, demir-çelik fabrikasının bir an önce kurulmasını istediklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

İKTİDARA DEMİR MADENİ ÇAĞRISI

Şimdibildiğiniz gibi HekimhanDeveci ve Hasançelebi'deTürkiye'nin en zengin demir rezervi var. 2004 yılında özekleşince, Er Maden Hasançelebi'depeletleme tesisi kuracaklardı. Aradan 20-30 yıl geçti halen Hekimhan halkının öyle büyük bir beklentisi var. Bundan yaklaşık 10 yıl önce başladık.Erdemir,Er Maden projeler hazırladılar. Yaklaşık 2 bin kişiye iş, 3 bin kişiye yan sanayide iş imkanı olacaktı, olmadı. Şimdi biz büyük umutla Hekimhan'ın tıpkı 80 yıllarındaki gibi demir çeliğin aktif olduğu fabrikanın harıl harıl çalıştığı günleri görmek istiyoruz. 80'li yıllarda insanlar Hekimhan'da kiralık ev bulamıyorlardı.Şimdi evler bomboş. Burada fabrika kurulsaydı yada 80'li yıllarda ki o fabrika devam etseydi demir çelik Hekimhan ve Malatya'ya çok büyük katkı sağlayacaktı. Malatya'da hiç ayrım yapmadan Hekimhan'da ki ak parti teşkilatıyla kaymakam beyle konuşuyoruz. İktidar muhalefet milletvekillerini ziyaret ettik bu konuda yardım istedik.Milletvekillerine sesleniyorum;Hekimhan'da demir çelik fabrikasının kurulacağı alanda kamulaştırma sorunu çözüldü.Şimdi sıra fabrikanın yapılmasına yani ihale aşamasına geldi. Bu ihale aşamasını hızlandırsınlar, Hekimhan'a bu fabrikayı kuralım, hem Hekimhan kazansın, hem Malatya kazansın. Şimdiye kadar bu konuda sevinçli bir haber gelmedi. Ancak Er Maden şimdi Hekimhan'da Hasançelebi'de her yıl buradan Hekimhan'dan 3 buçuk ton demiri alıp Sivas'a götürüyorlar. Bunun ekonomik olmadığını hepimiz biliyoruz. Biz Hekimhanlılar olarak hepimiz buna karşı çıktık. Fabrikanın Hekimhan'da kurulması gerekir, yerinde işletilmesi gerekiyor. Bu yıl Er Maden Hasançelebi'de yatırım yaptı. Fabrikanın arsa problemi çözüldü şimdi sadece ihalenin yapılmasını bekliyoruz. Erdemir arsa problemini çözdü, bir kaç yıl sonrada oraya fabrika yapılacak. Fabrika Türkiye'nin en büyük demir çelik yatırımı olacak. Tahminin 3-5 yıl sonra Hekimhan bu fabrikanın yapılmasıyla birlikte eski günlerine yeniden dönecek. İhale bu yıl olmasa bile gelecek sene ihalenin yapılacağını düşünüyorum” sözlerini kaydetti.

ESKİDEN OTURACAK EV BULMAK ZORDU

“Gelin Hekimhan'ın makus tarihini yenelim ilçe halkı hızla göç ediyor” diyen Başkan Millioğulları, “Eskiden Hekimhan hareketliydi demir çelik fabrikası vardı. 3 tane banka vardı, şimdi herkes, iş yok, eğitim yok, çoğu Malatya'ya ve diğer illere göç etti maalesef. İşsizlik ve son 16 yıldır uygulanan eğitim ve sağlık politikaları nedeniyle Hekimhan hızla göç veriyor. Şunu belirtmek istiyorum; iktidar Hekimhan'a diğer ilçelere olduğu gibi yatırım yapmadı. Demir-çelik bile görmezden gelindi, CHP' li ilçeye iktidar sahip çıkmadı. Bu konuda büyük sıkıntılarımız var. Görüşüyoruz, güzel diyaloglar kuruyoruz ama Hekimhan mağdur, biz mağduruz, ben insan ayrımı yapmam insanları kucaklarım. Ben bağlı bulunduğum partinin değil, herkesin belediye başkanıyım. Her yere kültür merkezleri mezbahan- eler terminaller parklar yapıldı. Hekimhan'a hiçbir şey yok.Büyükşehire çok rahat sorunlarımızı anlatıyoruz ama daha çok destek bekliyoruz. Hekimhan'a alt yapıya bir şey demiyorum alt yapı bitti” ifadelerine yer verdi. busabahmalatya.com