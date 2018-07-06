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Dedeyazı Mahallesinde maden ocağı kurulmasına tepki

Malatya’nın Doğanşehir İlçesine bağlı Dedeyazı Mahallesinde kurulan maden ocağına köylüler tepki gösterirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de halkın görüşünü aldı. 

Dedeyazı Mahallesinde maden ocağı kurulmasına tepki

Malatya’nın Doğanşehir İlçesine bağlı Dedeyazı Mahallesinde kurulan maden ocağına köylüler tepki gösterirken Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de halkın görüşünü aldı. 

06 Temmuz 2018 Cuma 15:55
Dedeyazı Mahallesinde maden ocağı kurulmasına tepki

Daha öncede toplanarak maden ocağına yürüyen köylülerin açtığı dava sonucu mahkeme maden ocağına geçici durdurma kararı vermişti. Ancak firmanın da geçici olarak çalışma ruhsatı almasının ardından bölge halkı yeniden yetkili mercilere başvurarak çalışmaların durdurulmasını istedi. 
Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile firma yetkililerinin katılımı ile Dedeyazı Mahallesinde bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Firma yetkilileri tarafından yapılan sunumda taş ocaklarının zararlı olmadığı belirtildi ancak söz alan köylüler ise aksine maden ocağının bölgedeki su ve insan yaşamını olumsuz etkileyeceğini söylediler. 
Yapılan sunumun ardından Dedeyazı Köyü Dayanışma Derneği adına bir açıklama yapan Yunus Erkan, açıklamasında taş ocaklarının mahallerine verdiği zararların ne kadar vahim boyutta olduğunu ifade etti. 

İHA

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Dedeyazı MahallesiMaden OcağıTepki
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