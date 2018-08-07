Darende’ye yeni sağlık merkezi yapılıyor

Darende ilçesinde toplam 3 bin metrekarelik alana inşa edilecek olan Aile Sağlık Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun önümüzdeki günlerde temeli atılacak. Alanda incelemelerde bulunan Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, sağlık hizmetlerinin tek çatı altında toplanacağı merkezin temel kazı çalışmalarının tamamlandığını belirterek “Şimdiden tüm kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olmasını temenni ederim” ifadelerine yer verdi. Darende’nin hizmetlerin her zaman en güzeline layık olduğunu dile getiren Eser, “Darende’yi sağlık turizmine de açmaya devam ediyoruz. Cumhur başkanımızın önemle üzerinde durduğu gibi sağlık hizmetleri AK partinin temel politikalarından biridir. Sağlık hizmetlerini Darende’mizde en üst düzeye çıkartıyoruz. İlçe hastaneleri içerisinde en modern hastaneye sahibiz, İnşallah çok yakında Darende’ye en modern fizik tedavi hastanemizin de temelini atacağız” şeklinde konuştu.

Temeli atılacak sağlık kompleksinin Darende’nin sağlık alanında daha da önemli bir ilçe olacağını dile getiren Eser, “Darende hizmetin en güzeline layık. Darendeliler her zaman Devletinin yanında yer almış onun bunun adamı olmamıştır, memleketini sevmiş bayrağına saygı duymuştur. O yüzden diyoruz ki hizmetin en güzeline layıktır. Ayrıca doğal gaz çalışmaları da devam ediyor. İnşallah en kısa sürede çalışmalar tamamlanacak, Darende doğal gazla tanışacaktır” diye konuştu. busabahmalatya.com