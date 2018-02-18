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Darendeliler MİDİDER’in kahvaltısında bir araya geldi

İstanbul’da faaliyet gösteren ‘Malatya İli Darende İlçesi ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ (MİDİDER), Darende’de kahvaltı programı düzenleyerek Darendeliler ile bir araya geldi. 

Darendeliler MİDİDER’in kahvaltısında bir araya geldi

İstanbul’da faaliyet gösteren ‘Malatya İli Darende İlçesi ve Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ (MİDİDER), Darende’de kahvaltı programı düzenleyerek Darendeliler ile bir araya geldi. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
18 Şubat 2018 Pazar 15:44
Darendeliler MİDİDER’in kahvaltısında bir araya geldi

Dernek başkanı Mehmet Ayhan burada yaptığı açıklamada, hemşehrileriyle bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu söyledi. Benzeri etkinliklerle hemşehrileri ile bir araya gelme fırsatı yakaladıklarını söyleyen Ayhan, “Biz MİDİDER olarak çeşitli etkinlikler düzenleyerek hemşehrilerimizle bir araya gelmeyi, tanışma ve kaynaşmayı amaçlıyoruz. Bugünkü kahvaltı programında kaymakamımız, belediye başkanımız, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlarımızla bir araya gelerek, Darende’de ne gibi çalışmalar yaparız bunu konuştuk. Darende’nin güzelliklerine ne gibi katkılarımız olur, görüşelim, konuşalım diye düşündük. Biz ilçe dışında yaşayan Darendeliler olarak memleket hasreti ile yananlardanız. Yaz tatillerinde tatilimizi mümkün olduğu kadar Darende’de geçirmeye çalışıyoruz” dedi.

“MİDİDER'in de amacı hizmettir”
Belediye Başkanı Süleyman Eser ise Darendelilerin birlik ve beraberliğe verdiği önemi anlatarak, “Siyasi parti temsilcilerimiz, sivil toplum kuruluşları temsilcileri Darende’mizin güzelleşmesi ve gelişmesi için hizmet veriyorlar. Bildiğiniz gibi MİDİDER bu tip organizelerin açılımını yaptı ve memleketlerini unutmadılar. Her yıl binlerce hemşehrimizin katıldığı şenlikler yapıyorlar. Bölgeye örnek olacak bir kültür merkezi yaptılar. Bizler nasıl hizmet etmek istiyorsak MİDİDER'in de amacı hizmettir” dedi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya İli Darende İlçesi Ve Çevre Köyleri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği
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