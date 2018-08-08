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Darendeliler Balaban’da buluşacak

23 Ağustos’ta Darende’nin Balaban Mahallesi’nde düzenlenecek etkinlikler ile yurt içi yurt dışında yaşayan Darendeliler bir araya gelecek.

Darendeliler Balaban’da buluşacak

23 Ağustos’ta Darende’nin Balaban Mahallesi’nde düzenlenecek etkinlikler ile yurt içi yurt dışında yaşayan Darendeliler bir araya gelecek.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:06
Darendeliler Balaban’da buluşacak

Festival havasında gecen program kapsamında Balaban Mahallesinde metfun bulunan Somuncu Baba’nın (Şeyh Hamidi Veli) kayınbabası Abdurrahman Erzincani-yi anma sempozyumu akabinde Şifalı Balaban İçmecelerinde Ödüllü Trab Atışı Organizasyonu ile akşam saatlerinde yöresel sanatçıların sahne alacağı çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Balaban Mahalle Muhtarlığı, Balaban Kültür Derneği ve Balaban Spor Kulübü koordinasyonunda gerçekleştirilen etkinlerle ilgili bilgi veren Balaban Kültür Derneği Başkanı Turan Nami Degirmenci, etkinliklerin festival havasında geçtiğini, yörenin kalkınmasına ve dernekleşme faaliyetlerine ivme kazandırdığını belirtti.

Degirmenci, “Kültür ve Turizm Bakanlığından destek almayı başardık. Olanaklarımız kısıtlı,  Boyumuzu aşan işler gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 3.sü gerçekleştirilecek olan Memleket Havası Balaban’da Buluşma Günü etkinliğine tüm Malatyalılar davetlidir” şeklinde konuştu. busabahmalatya.com

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
DarendeBalabanFestival
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