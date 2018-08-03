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Darende’den ‘kenger sakızı tescillensin’ çağrısı

Darende Kültür Sanat Derneği Başkanı İbrahim Alaattin Ateş, kenger sakızının doğanın insanlara sunduğu önemli bir bitki olduğunu belirterek, bitkinin Darende ve Malatya için tescillenmesi gerektiğini söyledi.

Darende’den ‘kenger sakızı tescillensin’ çağrısı

Darende Kültür Sanat Derneği Başkanı İbrahim Alaattin Ateş, kenger sakızının doğanın insanlara sunduğu önemli bir bitki olduğunu belirterek, bitkinin Darende ve Malatya için tescillenmesi gerektiğini söyledi.

03 Ağustos 2018 Cuma 15:18
Darende’den ‘kenger sakızı tescillensin’ çağrısı

Türkiye’nin birçok bölgesinde doğal olarak yetişen özellikle Doğu Anadolu’nun Malatya - Darende çevresinde sıkça görülen kenger sakızının birçok faydası bulunuyor.

İlçede kenger bitkisinin yoğun olarak görüldüğü Sarıçiçek yaylasında incelemelerde bulunan Darende Kültür Sanat Derneği Başkanı İbrahim Alaattin Ateş, kenger sakızının doğanın insanlara sunduğu önemli bir bitki olduğunu belirterek, bitkinin Darende için tescillenmesi gerektiğini söyledi.

Ateş, “Bazı ailelerin geçim kaynağı olan ve kilosu 500 TL den alıcı bulan, kenger sakızı 50-60 cm yüksekliğinde sütlü, tüylü ve dikenli özellikleri bulunan çok yıllık otsu bir bitki türlerindendir. Yüksek dağların sarp kayalıklarında, bozkır, dağlık, taşlık ve kıraç arazilerde kendiliğinden doğal olarak yetişen, kurak iklimi seven dayanıklı bir bitkidir. Kenger bitkisi yüzyıllardır bu coğrafyada tüketiliyor ama modern ve fabrikasyon gıdalar hayatımızı sarıp insanlar köylerden uzaklaştıkça tüketim de azalıyor. Kenger, keşfedilmesi gereken bitkilerimizin arasında yer alıyor. Darende'mizde Yayla Gülü olarak bilinen doğal sakızın, faydaları saymakla bitmez. Kenger Sakızı doğal bir ürün olması, diğer sakızlar gibi herhangi bir katkı maddesi bulundurmaması en büyük özelliğidir” şeklinde konuştu.

Kenger sakızının faydalarından bahseden Ateş, “Diş ağrılarının, diş hastalıklarının ve diş eti rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olur, sinirleri güçlendirici etkisi vardır, migrene karşı faydalıdır, kan temizleyicidir, vücuda rahatlık verir, sarfa kesesindeki taşların düşürülmesine yardımcı olur, mide ağrısı ve şişkinliği giderici etkisi vardır, iştah açıcıdır, antidepresan etkiye sahiptir, patlayan kulak zarının tedavisinde etkilidir. Hazımsızlık rahatsızlıklarını gidericidir, tansiyon, yüz felci ve şeker hastalarına iyi gelir, doğal yapısı ile diş fırçası görevi görür, dişlerin temizlenmesinde etkin rol oynar, ağızdaki eklemleri çalıştırır. Bu güne kadar tespit edilen ve bilinen insan sağlığına zararlı hiçbir durum söz konusu değildir. Kenger sakızı tescillenmeli. Darende'mizin Malatya'mızın bir değeri olmalı. Arapgir’de Coğrafi İşaret Belgesi alan reyhan gibi Darende kengeri de tescillenerek Malatya'mızın bir değeri haline gelmelidir. Birçok ilde Malatya Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyesinin düzenlemiş olduğu fuarlara katılıyoruz. İnanın kenger sakızı çok ilgi görüyor” diye konuştu.busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
DarendeKenger SakızıIbrahim Alaattin Ateş
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