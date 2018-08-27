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Darende’de Pilav Şenliği

Darende ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pilav Şenliği’nin bu yıl 9’uncusu düzenlendi.

Darende’de Pilav Şenliği

Darende ilçesinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Pilav Şenliği’nin bu yıl 9’uncusu düzenlendi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 12:45
Darende’de Pilav Şenliği

Darende ilçesi Atmalı Mahallesi’nde, Malatya İli Darende İlçesi Dernekleri (MİDİDER) tarafından organize edilen pilav şenliğinin açılışında konuşan dernek başkanı Mehmet Ayhan, her yıl olduğu gibi bu yılda ülkenin birçok bölgesine dağılmış Darendelilerin bu vesile ile bir araya geldiğini söyledi.

YURDUN HER KÖŞESİNDEN…

Katılanlara teşekkür eden Ayhan, “Bu şenlik ayrıca bir birilerinden uzak yaşayan yeni nesil gençlerimizin tanışmasına ve kaynaşmasında vesile oluyor” dedi. Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser ise, bu tür organizasyonların hemşehrilerin kaynaşmasına ve hasret gidermesine vesile olduğunu ifade ederek, “Sizlerle her zaman iftihar ediyoruz, sizlerle her zaman gurur duyuyoruz. Yurdumuzun her köşesinden bu güzel gün için buradasınız. Sizler isteseniz deniz kenarlarında tatilinizi geçirirdiniz ama bu güzel gelenekleriniz sizlerle bizleri bir araya getirdi. Onun için diyorum ki sizlere ne kadar hizmet etsek azdır. İnşallah bu güzellikleri her zaman yaşarız Allah sizlerden bir defa değil bin defa razı olsun” şeklinde konuştu.

Pilav şenliklerine, Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser’in yanı sıra, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Alican Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda dernek başkanı katıldı.

Konuşmaların ardından Pilav şenliğinde sahne alan sanatçılar Özlem Büyük, Gülistan ve Haşim Tokdemir, katılanlara güzel bir gün yaşattı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
DarendePilav şenliği
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