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Darende’de ilk hac kafilesi yola çıktı

Darende'de ilk hac kafilesi, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

Darende’de ilk hac kafilesi yola çıktı

Darende'de ilk hac kafilesi, kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı.

17 Temmuz 2018 Salı 14:51
Darende’de ilk hac kafilesi yola çıktı

Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklara gitmek üzere Darende’den yola çıkan 20 hacı adayını yakınları dualarla ve tekbirlerle uğurladı. 
Duygusal anların yaşandığı uğurlama törenine Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser, İlçe Müftüsü Nurullah Birlik ve hacı adaylarının yakınları katıldı. 
Kafile sorumlusu Hakkı Kocamemik, yaptığı açıklamada, "Yüce Rabbim hepimize en güzel bir şekilde hac yapmayı en güzel şekilde ibadet yapmayı kazasız belasız gezmeyi hepimize nasip etti. Oranın hasretiyle, özlemiyle yanıp tutuşan herkese en kısa zamanda Rabb'im haccı, umreyi nasip etsin” şeklinde konuştu. 
Hacı adaylarından Salih Soylu ise, "2013'de yazılmıştım. Bu yıl hem eşime hem bana nasip oldu. Çok sevinçliyiz" dedi. 
7 yıldır hac ibadeti için beklediğini ifade eden Kadir Köse de, "Allah bugüne kısmet etti. Orada Müslümanlara, bilhassa ülkemize bol bol dua edeceğiz. Allah vatanımızı, milletimizi bütün kötülüklerden korusun. Allah devlet büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin” ifadelerini kullandı. 
Fahri Yağan ise, "Eşimle beraber gideceğim. Allah herkese bu kutsal yolculuğu nasip etsin. Çok heyecanlıyım” dedi. 
Darende Belediye Başkanı Dr. Süleyman Eser de, “Rabbim sizi ağırlamak için oraya davet etmiş inşallah orada sizleri en güzel bir şekilde Peygamber Efendimiz sizleri ağırlayacaklar. Rabbim haccınızı şimdiden kabul eylesin inşallah” diye konuştu. 
Konuşmaların ardından hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
DarendeHacKafile
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