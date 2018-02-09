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Dar gelirli aileler için Akçakale’de çamaşırhane hizmeti

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü(IOM) tarafından ilçedeki yoksul, dar gelirli Türk ve Suriyeli aileler için çamaşırhane hizmete açıldı.Akçakale belediyesi kültür merkezi alt katında tahsis edilen...

Dar gelirli aileler için Akçakale’de çamaşırhane hizmeti

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü(IOM) tarafından ilçedeki yoksul, dar gelirli Türk ve Suriyeli aileler için çamaşırhane hizmete açıldı.Akçakale belediyesi kültür merkezi alt katında tahsis edilen...

09 Şubat 2018 Cuma 19:09
Dar gelirli aileler için Akçakale’de çamaşırhane hizmeti

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçe belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü(IOM) tarafından ilçedeki yoksul, dar gelirli Türk ve Suriyeli aileler için çamaşırhane hizmete açıldı.

Akçakale belediyesi kültür merkezi alt katında tahsis edilen yerde hizmete giren çamaşırhane, Uluslar arası göç örgütü(IOM) çamaşır makinesi desteği ile hazırlandı. Ekipmanın Uluslararası Göç Örgütü tarafından sağlanan çamaşırhanenin işletilmesini ise Akçakale Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek.

Çamaşırhanenin açılış törenine ise Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, Ak Parti İlçe Başkanı İbrahim Yıldık ve Uluslararası Göç Örgütü yetkilileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 16 çamaşır makinesinin kurulduğu çamaşırhane ile ilgili bilgi veren Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, "Tüm IOM çalışanlarını teşekkür ederiz.Yaklaşık dört beş aydır arkadaşlarla birlikte üst düzey yetkililerle bu projeyi istişare ettik. Öncelikle Suriyeli vatandaşlar için düşünülüyordu ancak daha sonra Türk vatandaşlarının da faydalanmasını uygun gördük. Burada vatandaşların çamaşırları yıkanıp, kurutulacak. Ütülendikten sonra sahiplerine teslim edilecek. Kurum bizden sadece yer talebinde bulundu, bizler de gereken desteği bu şekilde verdik. Bugün on altı çamaşır makinesi kuruldu. İhtiyaç duyulursa sayısı arttıralabilecek. Bundan sonra bize devredilmiş oldu. Bizde aynı şekilde buraya gelen tüm vatandaşlarımıza inşallah yardımcı olmaya çalışacağız" dedi.

Daha sonra katkılarından dolayı Akçakale Belediye Başkanı Abdulhakim Ayhan, projenin hayata geçmesi ve katkılarından dolayı Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu Hane Tadilatı ve Toplum İstikrarı Şanlıurfa Projesinin Temsilcisi Serdar Yalınkılıç’a plaket vererek, destekleri nedeniyle teşekkür etti.
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