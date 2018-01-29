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DAL KIRILMALARI İÇİN AÇIKLAMA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, son günlerde Malatya’nın bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle meyve bahçelerinde meydana gelen dal kırılmaları için bir açıklama yaptı.

DAL KIRILMALARI İÇİN AÇIKLAMA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, son günlerde Malatya’nın bazı bölgelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle meyve bahçelerinde meydana gelen dal kırılmaları için bir açıklama yaptı.

busabahmalatya
busabahmalatya
29 Ocak 2018 Pazartesi 14:01
DAL KIRILMALARI İÇİN AÇIKLAMA

Açıklamada, “26 Ocak itibariyle, yoğun kar yağışı sonucu, yolların kapalı olması nedeniyle bahçelerin tümüne ulaşım zorluğu yaşanmaktadır. Buna rağmen ulaşımın sağlanabildiği bölgelerde hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Hava muhalefeti nedeniyle ulaşılamayan bölgelerdeki yolların açılması ve bahçelerde tespit yapılmasına imkân bulunması halinde herhangi bir gecikmeye meydan verilmeden acilen hasar tespitine devam edilecektir” ifadelerine yer verildi.

HASARLAR İLE İLGİLİ RAKAMLAR GERÇEK DEĞİL

İldeki çeşitli basın organlarında yoğun kar yağışı nedeniyle bahçelerde dal kırılmaları hasarları hakkında çeşitli rakamların zikredildiği söylenirken, saha çalışmaları tamamlanmadan zikredilen bu rakamların gerçeği yansıtmadığı da açıklandı.

Çalışmalar sonunda hasarın boyutu doğru bir şekilde belirleneceği ve düzenlenecek hasar tespit raporlarının Bakanlığa sunularak kamuoyu ile de paylaşılacağı belirtildi.(Bülten)

HABER MERKEZİ

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