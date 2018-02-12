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Dağcılar ve doğaseverler Afrin şehitleri için tırmandı

Konyalı dağcılar ve doğaseverler, Afrin şehitleri için düzenlenen kar yürüyüşü etkinliği kapsamında Beyşehir ilçesinde bir araya geldi.Beyşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri...

Dağcılar ve doğaseverler Afrin şehitleri için tırmandı

Konyalı dağcılar ve doğaseverler, Afrin şehitleri için düzenlenen kar yürüyüşü etkinliği kapsamında Beyşehir ilçesinde bir araya geldi.Beyşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri...

12 Şubat 2018 Pazartesi 13:00
Dağcılar ve doğaseverler Afrin şehitleri için tırmandı

Konyalı dağcılar ve doğaseverler, Afrin şehitleri için düzenlenen kar yürüyüşü etkinliği kapsamında Beyşehir ilçesinde bir araya geldi.

Beyşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Doğa Yürüyüşleri Topluluğu tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Huğlu Dikenli Tepe Kar Yürüyüşü etkinliğine yoğun katılım oldu. Etkinliğe, Beyşehirli doğaseverlerin yanı sıra, Konya Mevlana Dağcılık Kulübü, Karatay Üniversitesi Doğa Sporları Topluluğu, Ankara Dalış ve Yürüyüş Grubu ile Huğlu Doğa Sporları Kulübü mensubu çok sayıda dağcı ve doğasever katıldı. Beyşehir’e bağlı Huğlu Mahallesinde toplanan dağcı ve doğaseverler, ellerindeki ve omuzlarındaki Türk bayrakları ile bin 802 metre zirveye sahip Dikenli Tepesi’ne tırmandı. Karla kaplı zirvede katılımcılar, burada Türk bayrağı ve topluluk pankartlarını açarak Afrin Harekatı şehitleri ve tüm şehitler için saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı’nı hep birlikte okudu. Katılımcılar, beyaz örtüyle kaplı zirvede kayak keyfi de yaşadı.

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, bu yıl 7’incisi düzenlenen etkinliğe farklı il ve ilçelerden 102 dağcı ve doğaseverin katıldığını belirtirken, katılımcılara gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti.

Doğaseverler de, Afrin şehitleri için tırmandıkları Huğlu Dikenli Tepesi’nde anlamlı bir etkinliğe imza attıklarını belirtirken, düzenlenen organizasyondan ötürü tüm yetkililere teşekkür etti.
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