Çüngüşlüler Pötürge yolunun karayolları ağına alınmasını istiyor

‘Sahil yolu projesi’ çerçevesinde Çüngüş ilçesi ile Malatya'nın Pötürge ilçesini birbirine bağlayacak stabilize yol çalışması tamamlanarak karayolları ağına alınması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, uzun bir süreden beri ilçenin gündeminde olan ve ilçeyi kör noktadan kurtaracak Çüngüş ilçesi ve Malatya’nın Pötürge ilçesini birbirine bağlayacak yolda iş makinelerinin aylarca çalıştığını ve daha önce kullanılmayan stabilize yolun kullanılır hale getirildiğini belirtti. Başkan Arslanca, “Çüngüş ilçesini Malatya'nın Pötürge ilçesine bağlayan yolun karayolları ağına bağlanması için Elazığ Karayolları 8. Bölge Müdürlüğüne başvuruda bulunduk. Bölge müdürlüğünden olumlu yanıt alamayınca konuyu Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'na arz ettik. Valimizin desteğiyle Çüngüş'ü Malatya'ya bağlayacak Çüngüş-Pötürge arası stabilize yolun karayolları ağına alınmasından umutluyuz. 25 yıl önce ilçeyi Malatya’ya bağlayan köprünün sular altında kalmasından sonra çıkmaz sokak konumdaki Çüngüş ilçesi, yapılacak yolla kör nokta olmaktan kurtulacak. O köprü suyun altında kalınca ilçe ekonomik yönden fes oldu. Çüngüş çıkmaz bir sokak konumuna düştü. Çüngüş'ü bu durumdan kurtarmak için alternatifler aradık. Malatya'nın Pütürge Belediyesi ile istişare yaptık. 70 kilometrelik yol için Pütürge Belediye Başkanımız o taraftan başladı. Biz de bu taraftan başladık. İlçeyi Pütürge yoluna bağladık. Çüngüş-Pötürge arası faal durumdaki stabilize yolun karayolları ağına bağlanması yönünde çalıştık. Bu yolun karayolları ağına bağlanmasıyla 250 kilometrelik Malatya yolunun 150 kilometreye ineceğini ve o yol üzerinde olan 80 haneli Köprükaya köyü ile diğer köylerin Çüngüş'e gelmeleri kolaylaşacak ve alışverişlerini Çüngüş’ten yapacaklar buda ilçe ekonomisine katkı sağlayacak. Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu tarafından bu yolda bir ay iş makinesi çalıştırıldı bu katkısından dolayı kendisine teşekkür ederiz” dedi. busabahmalatya.com