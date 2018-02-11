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Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, McMaster ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile İstanbul’da görüştü. Görüşmede Türkiye ve ABD’nin öncelik ve hassasiyetlerinin ele alındığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, McMaster ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile İstanbul’da görüştü. Görüşmede Türkiye ve ABD’nin öncelik ve hassasiyetlerinin ele alındığı vurgulandı.

11 Şubat 2018 Pazar 13:46
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, McMaster ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile İstanbul’da görüştü. Görüşmede Türkiye ve ABD’nin öncelik ve hassasiyetlerinin ele alındığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, dün ve bugün İstanbul’u ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüştü.

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, 10-11 Şubat 2018 tarihlerinde İstanbul’u ziyaret eden Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile görüşmüştür. Görüşmede, Türkiye ve ABD’nin uzun vadeli stratejik ortaklık ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır. Görüşmede ayrıca, öteden beri müttefik olan Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, ortak stratejik sınamalar ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu çerçevede, ikili ilişkileri olumsuz etkileyen konular detaylı bir biçimde ele alınmış ve terörizmin her çeşidiyle ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır" denildi.
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