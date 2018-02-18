“Cumhurbaşkanımıza sunulmak üzere bir dosya hazırladık”

Yazılı bir açıklamayla toplantıya katılacağını ifade eden Akın, Cumhurbaşkanımıza sunulmak üzere bir dosya hazırladıklarını belirtti. Akın açıklamasında şunları söyledi:

“20 Şubat Salı günü saat 14.00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak olan ‘Cumhurbaşkanımız ile Çiftçiler Buluşması’ programına bizlerde katılacağız.

Burada Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ilk taleplerimiz arasında olan çiftçi kredilerinin yapılandırılması ile ilgili dosya hazırladık, ertelenme değil yapılandırılması için talepte bulunacağız. Bu anlamda devletimizin Ziraat Bankası ve Tarım kredi kooperatifleri aracılığı ile çitçilere verilen kredilerin, mevcut borçlarını ödeme zorluğu çeken çiftçilerimize, tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin sağlanması için, mevcut kredi borçlarının yeniden ertelenme yerine, her yıl hasat zamanına getirilip eşit miktarda yılda bir taksit olarak toplamda 5 yada 10 takside bölünerek yapılandırılması ile ilgili bir çalışma yapılması çiftçilerimiz, üreticilerimiz ve yetiştiricilerimiz için önemli katkılar sağlayıp, Hükümetimize, Milli hasılamız ve ekonomimize ise önemli dönüşleri olacaktır.

Başbakanımızın talimatı ile 2017 yılı içerisinde yaşanan doğal afetler nedeni ile zarar gören çiftçilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ’ne olan borçlarının, Bakanlar Kurulu kararı ile 1 yıllık erteleme imkanı getirilmiştir. Bu bağlamda 2017 yılında kullanılan kredilerde iyileştirmeler yapılması, tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat bankalarında yaklaşık 100 bin kişi kredi kullanmış olup, bu anlamda bir yapılandırma yapılması konusunu talep ediyoruz.”

“Bizler için daha iyi olacaktır”

Akın açıklamasında kredi yapılandırması konusuna da değinerek, şunları söyledi:

“Çiftçi, üretici ve yetiştirici temsilcileri olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan isteğimiz bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 0 veya yüzde 3 faiz ile 5 yıl veya 10 yıl arasında her yıl hasat ayı zamanında taksitlere bölünüp ödeme yapılması, yapılandırmaya esas tutarın defaten ödenmesi halinde taksitlendirme faizi uygulanmasa bizler için daha iyi olacaktır. Çiftçi üretici ve yetiştiricilerimizin çoğu gübre ihtiyacı, yem ihtiyacı, hayvan alımı gibi ihtiyaçları için her alanda krediler kullanmaktadır. Çiftçilerin Ziraat Bankalarına ve kooperatiflere yüksek miktarlarda borçlarının olduğu, bu bağlamda çiftçinin üründen elde ettiği gelirlerin faizle kabaran borçlarını karşılayamadığını biliyor bu anlamda, bu borçların sürekli erteleme yerine toplam borcun yüzde 0 veya yüzde 3 faiz ile yapılandırılması bir zorunluluk olup, hem devletimiz, hazinemiz için hem de bizler için önemli dönüş katkıları olacaktır. Bu anlamda siz değerli cumhurbaşkanımız ve ekibinizden yeni bir çalışma yaparak bizlere destek olmanızı bekliyoruz.”