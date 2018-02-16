Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi Afyonkarahisar’da hazırlıklar başladı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayip Erdoğan’ın katılacağı Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kongresi öncesi kentte hazırlıklar başladı.

Ziyaret öncesi emniyet ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkışlarında güvenlik tedbirleri arttırılırken, kongrenin yapılacağı salonda ise hazırlıklar başladı. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yarın Saat 12.00’da gerçekleştirilen Kongre öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk olarak halka hitap etmesi bekleniyor. Daha sonra kongreye katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın buradaki konuşmasının ardından Eskişehir’deki İl Kongresine katılmak üzere kentten ayrılacağı öğrenildi.

AK parti Afyonkarahisar İl Başkanı İbrahim Başkan Yurdunuseven, kongrenin yapılacağı Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda incelemelerde bulundu. AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Dilek Hanım Çengel ve Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde gören Yurdunuseven, daha sonra organizasyon firması yetkililerinden son durum hakkında bilgi aldı.