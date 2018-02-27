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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MİNİK KIZA TESELLİ

Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş 6. Olağan Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması sırasında 6 yaşındaki bordo bereli kıza yakın ilgi gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MİNİK KIZA TESELLİ

Adalet ve Kalkınma Partisi Kahramanmaraş 6. Olağan Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşması sırasında 6 yaşındaki bordo bereli kıza yakın ilgi gösterdi.

busabahh
busabahh
27 Şubat 2018 Salı 11:27
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN MİNİK KIZA TESELLİ

Kahramanmaraş Spor Salonu’nda düzenlenen kongrede konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, tribünde ağlayan asker kıyafetli minik kız çocuğunu fark etti. Konuşmasını keserek küçük kızın ağlama nedenini soran Erdoğan, daha sonra korumaları aracılığıyla çocuğu sahneye aldı.

ÖMER HALİSDEMİR’İ RÜYAMDA GÖRDÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı rüyasında gördüğünü ve bu anıyı anlatan 6 yaşındaki Amine Tıraş, üzerindeki asker kıyafetini Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir’den hediye aldığını söyledi.
İsmail Kurtul İlkokulu 1’inci sınıf öğrencisi Amine Tıraş, “Cumhurbaşkanımızın yanında şiir okuyacaktım ama heyecanımdan okuyamadım. Bu bereyi de Ömer Halisdemir’in kardeşi Soner Halisdemir ağabeyim verdi. Ömer Halisdemir’i rüyamda gördüm. Ortada sepet vardı, içinde iki tane anahtar vardı. Bir anahtarı ben aldım diğer anahtarı almadım. Çünkü o anahtar Ömer Halisdemir’in anahtarıydı. O anda Ömer Halisdemir ağabeyim elini uzattı, ‘Ben ölmedim yaşıyorum’ dedi” sözlerini kaydetti.

Amine Tıraş’ın annesi Emine Tıraş ise, “Çok duygulu bir gündü bugün. Kızım 6 yaşında, tam bir Cumhurbaşkanı hayranı. Kızım 4 yaşında iken, ‘İstiklal Marşı’nı ezberlettim. 5 yaşında iken ‘Ben Türkiye’m’ şiirini. Bir de Cumhurbaşkanımızın ‘Minareler Süngü’ şirini ezberlettim. 6 Şubat’ta mecliste idik orada şiir okuyacaktı ama heyecanından söyleyemedi. Şimdi tek hayali Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinde şiir okumak” ifadelerini kullandı.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Adalet Ve Kalkınma PartisiKahramanmaraş 6. Olağan KongresiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan6 Yaşındaki Bordo Bereli Kız
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