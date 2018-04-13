Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan CHP’li belediye başkanı hakim karşısında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği ve halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, hakim karşısına çıktı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat hakkında, 22 Ekim Pazar günü CHP Tekirdağ Merkez İlçe Kongresi’nde yaptığı konuşmasının ardından Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” suçlarından 2 yıl 2 aydan 7 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İlk duruşması bugün Tekirdağ 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Belediye Başkanı Eşkinat, Avukatı Güneş Gürseler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Murat İlvan katıldı.

"Konuşmalarımda kişi adı geçmemiştir"

Mahkemede savunma yapan Eşkinat, "2 defa cumhuriyet savcısına ifade verdim. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Kamusal bir görevimin yanında siyasi bir kimliğim var. Aynı zamanda siyasi bir partinin de üyesiyim. Kongrede konuşmam iki bölümden oluştu. İlk bölümde belediyemizin icraatlarını anlattım. İkinci bölümde ise siyasi kimliğime göre siyasi eleştirilerde bulundum. Cunhuriyet döneminin siyasi tarihinin bir analizini yaptım. Türk demokrasinin kökleşmesi için bir takım tespitlerde bulundum. Halkı isyana teşvik ettiğim iddia ediliyor. 300 kişilik bir salonu nasıl isyana teşvik ettiğim muammadır. Böyle bir durum söz konusu değildir. Böyle bir suçlamayı kesinlikle reddediyorum. Konuşmalarımda kişi adı geçmemiştir. Konuşmalarımın bütünü incelendiğinde bunun bir süreç tespiti olduğu anlaşılacaktır. Orada kullanılan 2 sıfat kamuoyunda da dile getirilen siyasi bir sıfattır. Burada kişi ismi belirtilmemiştir. Kamuoyu algısı belli bir isimde odaklanmışsa bu beni ilgilendirmez. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi istiyorum" dedi.

"Sanık konuşmasında ‘karşımızdaki’ kelimesini kullanarak Cumhurbaşkanını kast etmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Murat İlvan da, "Her ne kadar şahıs isim zikretmemişse de konuşmalarda müvekkilim kast edilmiştir. Hakaret suçunun oluşması için mağdurun kimliğinin belirlenebilir ve bilinir olması yeterlidir. Sanık konuşmasında ‘karşımızdaki’ kelimesini kullanarak Cumhurbaşkanını kast etmiştir. Yapılan konuşmada sanık müvekkilime hakaret ederek küçük düşürmeyi amaçlamıştır. Müvekkilimi yıpratmaya yönelik bu ifadeler tamamen kasıtlı yapılmıştır. Müvekkilimim yapılan konuşma ile toplumun kin ve nefret duygularına maruz bırakılmıştır. Bu husus İçişleri Bakanlığının raporunda da sabittir. Raporda kişiye onu toplum zararında küçük düşürme amacına yönelik olarak hakaret suçunun oluştuğundan bahisle bir kişiye faşist denmesinin aşırı şekilde hakaret olduğu belirtilmiştir. Bu sebeplerden sanığın cezalandırmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme başkanı, sanığın avukatının talebi üzerine belediye başkanı olması nedeniyle duruşmalardan muaf tutulmasına hükmetti. Ayrıca mahkeme başkanı sanığın avukatının savunma için ek süre talebini de göz önünde bulundurarak mahkemeyi 16 Ekim 2018 tarihine erteledi.