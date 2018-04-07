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Cumhurbaşkanı Erdoğan yolunu kesen geline bilezik hediye etti

AK Parti 6. Olağan İl Başkanlığı Kongresi için Aydın’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yolunu kesen geline bilezik hediye etti.Aydın’da bugün düğünlerini yapan Saliha-Ferhat Özçelik çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan yolunu kesen geline bilezik hediye etti

AK Parti 6. Olağan İl Başkanlığı Kongresi için Aydın’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yolunu kesen geline bilezik hediye etti.Aydın’da bugün düğünlerini yapan Saliha-Ferhat Özçelik çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek...

07 Nisan 2018 Cumartesi 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan yolunu kesen geline bilezik hediye etti

AK Parti 6. Olağan İl Başkanlığı Kongresi için Aydın’a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yolunu kesen geline bilezik hediye etti.

Aydın’da bugün düğünlerini yapan Saliha-Ferhat Özçelik çifti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görebilmek için miting alanına geldi. Ancak güvenlik gerekçesiyle miting alanına alınmayan gelin ve damat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçeceği güzergahta yaklaşık 3 saat bekleyip Cumhurbaşkanını göremeden dünya evine girmek istemedi.

Yaklaşık 3 saat Atatürk Bulvarı üzerinde Erdoğan’ın geçiş güzergahında gelinlik ve damatlıklarıyla bekleyen çift sonunda muradına erdi. Yoldan geçmekte olan Erdoğan, kendisini bekleyen Özçelik çiftini görünce makam arabasını durdurup çiftin yanına geldi ve gençlere mutluluklar dileyip geline altın bilezik hediye etti. Erdoğan daha sonra programına katılmak üzere yoluna devam etti.
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