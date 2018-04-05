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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN YOLLARDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için 5'inci kez Türkiye turuna çıkan Erol Özavcı, bugüne kadar 200 bin kilometre yol gitti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN YOLLARDA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için 5'inci kez Türkiye turuna çıkan Erol Özavcı, bugüne kadar 200 bin kilometre yol gitti.

05 Nisan 2018 Perşembe 13:06
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İÇİN YOLLARDA

Demokratik Sol Parti’nin (DSP) eski genel başkan adayı Erol Özavcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a 2019 seçimlerinde destek olmak için 5. kez Türkiye turuna çıktı. Türk bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğraflarının yanı sıra "Dünya Lideri", yazılarıyla donatılan otomobiliyle kente gelen Özavcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için şu ana kadar 81 ili gezdiğini ve 200 bin kilometre yol kat ettiğini dile getirdi. Elazığ’dan sonra Tucenli'ye giden ve ardından Malatya’ya hareket edecek olan Özavcı, başkent Ankara’da yolculuğunu noktalayacağını söyledi.

Tura Şırnak’ta başladığını belirten Erol Özavcı, “Bu 5. kez Türkiye turum. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu Afrin operasyonunu başarıyla sağlandığı ve 2109 seçimlerine destek için Türkiye turu yapıyorum. Şu ana kadar 200 bin kilometre yaptım, hiç yorulmadım. Çünkü Cumhurbaşkanımız ‘ Yorulan varsa çekilsin’ dedi. Cumhurbaşkanımız ne zaman yorulursa bende o zaman yorulmuşumdur” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgisini dile getiren Özavcı, “Bizler Allah’a inanıyor ve güveniyoruz. Bu kutlu yolun tüm insanlarına inanıyoruz. Bu yolda gitmeye kararlıyız. Cumhurbaşkanımız ve dava arkadaşları Allah’a inanarak bu zorlu yola çıktı. Bu sadece kendi halkı için değil, tüm mazlumların kurtuluşu için yılmadan usanmadan koşturuyorlar. O yüzden cumhurbaşkanıma destek vermek amacıyla Türkiye’yi dolaştım. Irakta 1 milyonun üzerinde yetim ve dul kalan kadınlar kirletildi. Bugün Suriye’de aynı vahşet ve zulme tanık oluyoruz. Ne yazık ki bir o kadar sessiz kalınıyor. Tam bu noktada cumhurbaşkanımız tüm dünyayı eli kanlı güç ve otoriteleri karşısına alarak haykırıp kükrercesine dik duruşunu gördük. Bizim yapmamız gereken de bu vatana bayrağa millete sahip çıkmaktır”dedi.busabahmalatya.com 

İHA

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